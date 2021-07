annonse

Tybring-Gjedde skriver at han ikke kjenner Gjelsvik. Men hva om noen skulle hevde at han liker smågutter?

– Da ville overskriften kunne vært som denne. Det er en uhyrlig påstand og jeg har ingen grunn til å tro at det finnes en gang et snev av sannhet i påstanden. Det jeg imidlertid er sikker på er at en slik påstand og spekulasjon vil gjøre slutt på Gjelsviks tid som gjesteskribent i BA, skriver Tybring-Gjedde på Facebook, og legger til:

– Gjelsvik hevder i BA at FrP kommer fra en fascistisk tradisjon, men uansett hvor løgnaktig en slik påstand er, har ikke jeg rett til, grunnlag for å tro, mene eller hevde at Gjelsvik liker smågutter eller representerer et pedofilt nettverk.

Han sier videre at BA gir Gjelsvik fri spalteplass til å komme med uhyrlige løgner og potensielt farlige påstander om Fremskrittspartiet. Han har imidlertid ingen ikke grunn til å tro at verken BA eller Gjelsvik kommer til å trekke tilbake påstandene slik de presenteres i avisen.

Skribent Erling Gjelsvik kommer med et meget grovt angrep på Fremskrittspartiet i forbindelse med tiårsmarkeringen av terroren 22. juli.

Han skriver i BA at i forkant har ofrene for massakren etterlyst et oppgjør med tankegodset som lå bak. Hvordan kunne lille, snille Norge huse en høyreradikalisme ondskapsfull nok til å frembringe Anders Behring Breivik?

– For å holde oss til dyreriket: Elefanten i rommet har i alle disse årene vært Fremskrittspartiet, hevder han, og tilføyer:

– Frp sto ikke bak 22. juli. Men partiet har vært en vesentlig del av grobunnen for det politiske klimaet som gjorde ABB mulig.

– «I dag er vi alle AUF-ere», uttalte Siv Jensen dagen etter at 77 mennesker hadde mistet livet, 69 av dem på Utøya. Det må sies å være det mest hyklerske utsagnet i norsk politisk historie.

Gjelsvik skriver videre at i 2009 bygget Siv Jensen videre på forgjengeren Hagens verdensbilde ved å lansere begrepet snikislamisering, essensen i den paranoide forestillingen om at muslimske innvandrere vil overta vårt samfunn. Året etter skrev Christian Tybring Gjedde og Kent Andersen en kronikk der de beskyldte Arbeiderpartiet for å «rive landet i filler» ved å tillate masseinnvandring og «kulturinvasjon».

