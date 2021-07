annonse

Dårlig ledelse koster dyrt for både medarbeidere og samfunnet. Dårlig ledelse handler ofte om manglende kunnskap, det kan også være direkte ødeleggende og skadelig.

Medarbeidere som har dårlige ledere, blir mer stresset og mindre tilfredse med livet. Dette kan svekke både livskvaliteten og helsen deres. Dårlig ledelse har med andre ord store negative effekter både for medarbeiderne og organisasjonen. Lavere ytelse og gjennomtrekk blant medarbeiderne er to konsekvenser, dårlige ledere påfører dermed organisasjonen store kostnader. Opptil en tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige at de står i veien for at medarbeideren skal kunne gjøre en god og sikker jobb.

Vi husker «Trygdeskandalen» eller «Nav-skandalen». Her har Nav anklaget 78 trygdemottakere som trolig er feilaktig dømt for å ha svindlet til seg 24,7 millioner kroner. Flere tusen saker er trolig feilbehandlet. Norge misforsto EØS-regler, og nektet arbeidsavklaringspenger til de som reiste utenlands.

Det blir ofte sagt at det verste du kan slåss mot er staten og offentlige etater. Mange har erfart at dette er motparter man ikke kommer uskadd fra hvis man først støter sammen med dem.

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» ved Øygarden i Hordaland til 4,3 milliarder, har ikke fått noen konsekvenser for noen. Å reparere forsvarets stolthet vil koste over 12 milliarder kroner, det er omtrent tre ganger så mye som fregatten kostet. Sjøforsvarets stolthet endte opp som tidenes dyreste spiker.

Ca. 5 milliarder i overskridelser på Follobanen, vil bare nevne det.

Equinor – selskapets USA-satsing omtales som Norges største industriskandale der selskapet sløste vekk 500 milliarder uten konsekvenser.

Mislykkede offentlige prosjek­ter medfører unødvendig bruk av fellesskapets penger. Forskning viser at det er avgjørende å ha dyktige og motiverte ledere, tydelig ansvarsfordeling, gode rutiner og systemer for oppføl­ging av prosjekter. Sørg for god kommunikasjon og at man i prosjekter har en felles strategi for hvordan en kommuniserer og utøver relasjoner til leverandø­rer og andre interessenter

Forskning i økonomi og psykologi viser at det ikke er hold i antakelsen om at skyhøye lederlønninger gir bedre ledelse. Mange mener altså at majoriteten av toppledere er kraftig overbetalt i forhold til hva de bidrar med.

Hvor mange milliarder skal til før dårlig ledelse får konsekvenser?

Eller fungerer trikset med å legge seg flat fremdeles?

