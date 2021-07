annonse

annonse

Dette mener forskere ved HL-senteret

– Mange lefler med høyreekstreme meninger, uten å tenke på hva det ville innebåret dersom de ble satt i system og ble realisert, sier Cora Alexa Døving, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) til Klassekampen.

Les også: Forsker skylder på Dagsavisen for brunsverting

annonse

Døving nevner begrepet «snikislamisering» som et eksempel:

– Det å bruke et så ladet begrep fra et høyreekstremt tankegods er uansvarlig politikk, sier hun.

Døving mener det er behov for et oppgjør med tankegodset som spiller på konspirasjonsteorier, identitetsfrykt og identitetspolitikk.

annonse

Hun peker på at flere politikere har måttet gå tilbake eller beklaget uttalelser. Men hun mener at de tillegg til å beklage, må også si hvorfor de beklager.

– Det holder ikke å angre, de må også ta avstand fra innholdssida ved uttalelsene.

Les også: Listhaug: – Snikislamisering er ingen konspirasjonsteori

Seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret, mener at ekstremt tankegods har sneket seg inn i debatten, og nevner konspirasjonsfortellinger om Arbeiderpartiet som redskap for snikislamisering. Han hevder at flere Frp-politikere benytter seg av konspirasjonsteorier, og at de driver med konspirasjonspolitikk.

Han tror at slike sammensvergelser kan føre til mistillit og skape forakt for «politisk korrekte eliter» og dermed det politiske styret.

– Særlig de borgerlige partiene har et ansvar for å ta klar avstand fra denne formen for høyrepopulisme, mener han.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474