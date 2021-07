annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug mener selv at hun hever stemmen mot høyreekstremisme.

– Vi vil alltid si ifra mot ekstremisme, enten den kommer fra ekstreme islamister, fra høyreekstreme, eller andre, sier Listhaug til NTB.

Frp-lederen kommenterer debatten som har vært før og etter 22. juli, hvor AUF og Ap-leder Jonas Gahr Støre har oppfordret høyresiden til å trekke klarere grenser opp mot høyreekstremisme.

– Alle har et ansvar for det. Det jeg registrerer er at Arbeiderpartiet og Støre nå tiltar seg rollen som meningspoliti, sier Listhaug.

Reagerer

Hun henviser til et intervju i Aftenposten 22. juli, hvor Støre slo fast at det var innenfor å si at det bør være null innvandring til Norge.

Dette reagerer Listhaug på.

– For å si det sånn: Vi kommer aldri til å la Støre eller mediene eller andre definere hva som er innenfor og utenfor. Vi kommer til fortsette å ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun.

– Men ville det ha hjulpet i kampen mot høyreekstremisme om du hevet stemmen og trakk klarere grenser, slik Støre har bedt om? spør NTB.

– Vi hever stemmen når vi ser overtramp. Det blir satt spørsmålstegn om at vi ikke har tatt avstand fra Den nordiske motstandsbevegelsen. Det er nazister vi snakker om. Jeg vet ikke om en sjel jeg, som støtter nazister, sier Listhaug.

Tar avstand fra Alliansen

Det samme gjelder Alliansen, fastslår Frp-lederen.

– De er en jødehatende organisasjon. Vi er jo det fremste partiet på Stortinget til å stå opp for det jødiske folk og staten Israel sin rett til å forsvare seg. Og så blir det satt spørsmålstegn ved om vi tar avstand fra det, sier hun.

Straffenivå

Listhaug forteller at hun vil høyreekstremisme, og at hun vil heve straffenivået.

– Jeg mener vi skal bekjempe høyreekstremisme, og vi skal bekjempe ekstreme islamister. Alle som utgjør en spesiell fare for vårt samfunn. En viktig ting som gjelder for alle, er å øke straffenivået, sier Listhaug, som sier at hun gjerne diskuterer virkemidler i lovgivningen som kan stanse høyreekstremisme.

Om de overlevende etter 22. juli-terroren sier Frp-lederen følgende:

– Jeg har den største respekten for dem som har overlevd det forferdelige terrorangrepet, og jeg forstår at de har det vanskelig. Noen har greid seg bra, andre sliter forferdelig med det de har opplevd. Det er ikke mulig å sette seg inn i det for andre, sier Listhaug.

– Det er mulig å forstå at det gjør den politiske debatten i Norge vanskelig. Men vi må uansett i Norge hegne om at vi har ytringsfrihet, at det er lov til å ha ulike meninger, og det må det være uansett. Vi kommer til å fortsette å stå på for en strengere innvandringspolitikk og fortsette å ta de vanskelige debattene.

