Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode på Skårersletta i Lørenskog, nekter straffeskyld.

Den siktede ble pågrepet to dager etter skytingen, som fant sted 13. juli. En mann i 20-årene kom uskadet fra hendelsen.

– Min klient har opplyst til politiet at han ikke erkjenner straffskyld, forteller forsvareren, advokat Øyvind Bratlien, til Romerikes Blad.

Den siktede er fortsatt ikke avhørt. Mannens forsvarer avviser at det er fordi han nekter.

– Jeg har ikke mottatt noen forespørsel om avhør fra politiet. Vi tar stilling til det når det kommer. Jeg antar at det beror på at etterforskningen er vanskelig, at de har lite opplysninger og at de vil samle det de kan før de ber om avhør, sier han.

Politiet mener imidlertid at siktede ikke vil forklare seg.

– Politiet har forstått det slik at siktede ikke ønsket å avgi forklaring, men vil for sikkerhets skyld snarlig få brakt dette på det rene, sier politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth.

