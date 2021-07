annonse

annonse

Flere, deriblant NRKs egen Fredrik Solvang, har reagert på at NRK har valgt å avpublisere «Helt Ramm»-episoder. Subjekt-redaktør Danby Choi mener statskanalen er feig.

– De fleste av mine venner med asiatisk bakgrunn synes det er kontraproduktivt for «Stop Asian Hate»-kampanjen at serier trekkes som følge av at enkelte føler seg såret. Det vil redusere kampanjen til å ha en svært dårlig sak, sier han til Medier24.

Choi mener det er helt feil av NRK å trekke serien.

annonse

– Dersom NRK velger å ikke lage programmet av respekt for andre, så er det deres valg. Men dersom de fjerner programmet som følge av reaksjoner, er det dypt problematisk. Folk vil alltid reagere, og NRK må tåle kritikken, sier Choi til VG.

Fungerende sportsredaktør i NRK, Anders Sårheim, sier det var en felles avgjørelse i ledelsen om å avpublisere.

– Vi har fått gode og relevante tilbakemeldinger om hvordan dette treffer enkeltmennesker. Dette gjorde at vi tok en ny, grundig vurdering. Konklusjonen var at vi skulle avpublisere. Det er ikke en enkel avgjørelse, men vi ser at dette innholdet ikke traff slik vi ønsket, sier Sårheim.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474