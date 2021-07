annonse

annonse

At Burger King – som ikke reklamerer med at de serverer halal – steker alle slags burgere på samme panne, er et problem, ifølge Facebook-siden Halalguiden.

Veganere blir dratt inn i striden. For også deres burgere blir stekt på panner der kjøtt som ikke har hengt og blødd ut, i retning Mekka, mens en sertifisert imam åpner en bønn på iPhonen og teller kroner i kassa.

Det er så mange veganske restauranter i Norge nå at man trygt kan si det er et tilskudd til bybildene. Noe man kan velge om man vil. Og det samme kan man si om halalrestauranter – noe jeg gikk på i mange år – flere av dem kalt kebabsjapper, og det uten å vite at det var halalkjøtt som ble servert.

annonse

Burde ikke det vært opplyst om? Hva om jeg var en Antihalaler? Hvor er min posthume støttegruppe? Jeg har jo i årevis spist mat jeg ikke religiøst tror på. Kommer jeg til himmelen nå? Hva skal jeg gjøre? Sharia-Erna – hjelp meg!

Det er Utrop som kort formidler skandalen. Burger King svarer at halal og veganske burgere er et tilbud, ikke noe de har sertifisert (eller tjener statsstøttede penger på).

Hvis jeg vil kjøpe verdens beste shampo, ifølge en sjampoprodusent, står jeg jo fritt til å gjøre det. Eller la være. Skulle jeg be mediestanden, staten og samfunnet om at de verifiserte at det var verdens beste sjampo? Bare en tanke for de små grå.

annonse

Hva forventer egentlig norske muslimer og andre på Facebook-gruppen å oppnå med dette? Tror de at Norge er et land der næringslivet må ta stilling til religionen islam?

Er Burger King nå å anse som Facebook og Google? Så store at verdens største «minoritet» er i stand til å påvirke dem med sin følelse av å være krenket og tilsidesatt?

Andre gir faktisk beng i hvordan konservative muslimer spiser eller ikke spiser. Men om spisevaner skal infiltrere samfunnet på et politisk og religiøst nivå har Norge et problem. Hva er det Facebook-gruppen og Utrop vil oppnå med denne pinlige saken?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474