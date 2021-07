annonse

Olaf Tufte (45) har rodd sitt siste løp i et OL. I det sjuende og siste OL ble det 3.-plass i B-finalen i Tokyo og 9.-plass sammenlagt for hans dobbeltfirer.

Båten med Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig var langt unna både i forsøksheatet og oppsamlingsheatet i kampen om en finaleplass.

I B-finaleheatet mot Litauen, Kina og Tyskland fikk nordmennene en god åpning og lå i tet umiddelbart. Kina tok over føringen med den norske kvartetten på plassen bak halvveis.

Tyskland kom som en kule på tampen og snek seg forbi Norge like før mål. Dermed ble det 3.-plass i B-finalen for Tufte og co. som var 1,27 sekunder bak Kina. I etterkant var Tufte tydelig rørt og sliten, og hang med hendene over hodet.

Tufte er med i sitt sjuende OL og har to gull (singlesculler) og to sølv (dobbeltsculler) i sin olympiske karriere. Magnus Konow (seiling), Harald Stenvaag (skyting) og Ole Einar Bjørndalen (skiskyting) har alle seks OL-deltakelser, og Tufte er blitt alene i den eksklusive klubben.

Den første OL-medaljen kom i 2000 med sølv i dobbeltsculler. Han debuterte i Atlanta i 1996, også det i en firer. Da ble det 8.-plass.

Solbakken, Helvig og Helseth er alle OL-debutanter.

Fakta om Olaf Tufte

* Navn: Olaf Karl Tufte

* Født 27. april 1976 (45 år)

* Bosted: Nykirke i Vestfold

* Idrett: Roing

* Klubb: Horten

* Meritter:

* OL: Singlesculler 2 gull (2004 og 2008), dobbeltsculler 2 sølv (2000 og 2016)

* VM: Singlesculler 2 gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005), 2 bronse (2002 og 2007), dobbeltsculler 1 bronse (1999).

* Aktuell: Rodde onsdag det siste løpet i karrieren i sitt sjuende og siste OL.

