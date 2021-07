annonse

annonse

Myndigheter verden over presser egen befolkning til å ta de hastegodkjente koronavaksinene. Det tjener noen veldig mye penger på.

Legemiddelprodusenten Pfizer, som er en av produsente av de nye vaksinene, har levert et «bedre resultat enn ventet for andre kvartal og har økt de økonomiske forventningene for resten av året,» skriver NTB.

Pfizer melder om en nettoinntekt for andre kvartal på 5,56 milliarder dollar, rundt 46 milliarder kroner. Selskapet hadde en omsetning på 18,98 milliarder dollar, nærmere 167 milliarder kroner, og både inntekten og omsetningen var bedre enn ventet.

annonse

Pfizer har samarbeidet med tyske Biontech om å lage en koronavaksine, og salget av denne gjør at de øker de økonomiske forventningene for resten av året.

De satser på å kunne levere 2,1 milliarder vaksinedoser i 2021, noe som vil gi dem inntekter på 33,5 milliarder dollar, omtrent 305,7 milliarder kroner.

Fortsetter

annonse

Det tas nå også til orde i flere land for en tredje vaksinedose allerede til høsten. Og flere kan det bli i årene fremover.

Samtidig finnes ivermectin, en billig medisin med forebyggende effekt mot coronasmitte, som amerikanske, europeiske og det norske legemiddelverket ikke tar i bruk.

Som Resett skrev i en tidligere artikkel har biologen og den kjent samfunnsdebattanten Bret Weinstein og hans partner Heather Heying har direkte sagt at deres mistanke går mot den potensielle effekten en anerkjennelse av ivermection som virkningsfull forebyggende og behandlende medisin ville hatt på muligheten til FDA (samt EMA og WHO) til å godkjenne coronavaksinene under «unntaksbestemmelse» (Emergency Authorisation Use). For slik godkjennelse, som er det som er gitt for Pfizer, Moderna og de andre vaksinene som ble hastegodkjent er avhengig av en bestemmelse i unntaksbestemmelse som sier at slikt bare kan gis «hvis det ikke finnes noen alternativer».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474