Hanan Benammar beskylder medier for løgn. Det har fått generalsekretær i Redaktørforeningen, Arne Jensen, til å reagere. Han krever bevis.

Benammar er scenekunstner på Black Box og satte opp Ways of Seeing sammen med Pia Maria Roll og Marius von der Fehr. Et stykke der de filmet hjemmene til navngitte personer og hang dem ut som rasister.

Hun skriver i Dagsavisen at offentlig finansiering av kunst og kultur er en av de viktigste verktøyene vi har til å sikre at en bred representasjon av samfunnet kommer til orde, uansett kulturell, økonomisk og kjønnsmessig bakgrunn. Hun sier også til Ytringsfrihetskommisjonen at hun med stolthet kan betrygge dem om at kunstfeltet sitter på stor kunnskap når det kommer til ytringsfrihet, kritiske diskusjoner og debatt.

– Dere har faktisk mye å lære av oss om hvordan dere kan skape dialog og positive endringer for et mer åpent og demokratisk samfunn.

Men innlegget har skapt reaksjoner.

– I et innlegg i Dagsavisen 19. juli skriver kunstner Hanan Benammar at «Kjære medlemmer av Ytringsfrihetskommisjonen, dere har mye å lære av oss kunstnere».

Det reagerer redaktørforeningens Arne Jensen på:

– Sett i lys av at kunstnerorganisasjonene den siste tiden har brukt svært mye energi på å kritisere kommisjonen for å invitere folk de ikke liker til såkalte innspillsmøter, så mener jeg det er en høyst tvilsom påstand, skriver han i et tilsvar

Jensen skriver at det som er mer problematisk er påstander hun fremmer.

– Benammar skriver om dette blant annet at «Kommisjonen inviterte altså en delvis anonym plattform som – i samarbeid med flere mediehus, bl.a. Vi Menn, Nettavisen, og TV2 – i flere år motarbeidet kunstnere gjennom tabloide artikler basert på feilinformasjon og tidvis ren løgn», og legger til:

– Så lenge påstander ikke konkretiseres og dokumenteres, er det selvsagt umulig for redaktører å svare på dem.

Jensen reagerer på at Benammar anklager media for «ren løgn». Han sier videre at hvis en krever at andre er etterrettelige, så bør en også være det selv. Han mener hun bør konkretisere og dokumentere sine påstander.

– Dersom Benammar ikke kan dokumentere påstandene, så bør de vel trekkes tilbake?

Resetts redaktør Helge Lurås var en av dem som fikk sitt hjem og hus filmet til bruk i teaterstykket Ways of Seeing.

