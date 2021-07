annonse

En offiser i midten av tjueårene tilhørende Setermoen militærleir i Bardu er tiltalt for voldtekt. Saken skal opp for tingretten i oktober 2021.

Grunnlag

En søndag i september 2020 i tidsrommet mellom kl. 0700 – 0800 i en leilighet i Setermoen leir i Bardu, gjennomførte han ifølge tiltalen vaginalt samleie med en kvinnelig kollega til tross for at hun var bevisstløs og/eller ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og/eller søvn.

Fest

Tiltalte og fornærmede møttes på en fest, som var arrangert i regi militærleiren de begge to var stasjonert i. Etter at festen var slutt, ble fornærmede (den angivelig voldtatte) med tiltalte til sin offisersleilighet på militærområdet. Det er i denne leiligheten påtalemyndigheten mener at den unge offiseren voldtok sin kvinnelige kollega.

Forsvaret har opplyst at tiltalte ikke lenger jobber i forsvaret, samtidig som de ikke ønsker å kommentere om den fornærmede kvinnen fortsatt er ansatt i forsvaret.

Men, relatert til tiltalebeslutningen, har fortsatt tiltalte adresse i Setermoen leir i Bardu.

Hva er egentlig en «sovevoldtekt»?

I straffeloven finner man ikke begrepet «sovevoldtekt». Bestemmelsen som regulerer en «sovevoldtekt» er regulert i straffelovens kapittel 26 og i straffelovens § 291 som er voldtektsbestemmelsen, hvor det fremgår av bokstav b at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen.

Dette blant annet på bakgrunn av at den det her gjelder sover eller er i en tilstand hvor sterk beruselse medfører handlingslammelse overfor en voldtektsovergriper.

Straff

Voldtekt kan som hovedregel straffes med fengsel inntil 10 år. Normalstraffen varierer selvsagt med hva slags voldtekt det her er snakk om. I flere grove tilfeller kan straffen økes til inntil 15 år. I særdeles graverende grove tilfeller, økes strafferammen med fengsel inntil 21 år.

Hva er «normalstraffen» for en sovevoldtekt?

Normalstraffen for voldtekt til samleie er 4 år. I den anledning vil Resett påpeke at minstestraffen for de fleste voldtekter er fengsel i 3 år.

Dette innebærer at de fleste voldtektsmenn, også de som blir dømt for en «sovende» voldtekt, sjelden kan få noe mindre fengselsstraff enn 3 år. Dette følger av straffeloven § 292.

Eksempler fra virkeligheten

I en helt ny dom hadde en 22-åring vært på fest i en bolig i Søgne. Etter en tur på byen, reiste han og flere andre tilbake til huset på nachspiel. Litt senere gikk denne ungdommen og la seg i en seng, hvor en kvinne i 20-årene allerede lå og sov.

De hadde vært på samme fest tidligere på kvelden, men kjente ikke hverandre. 22-åringen hadde deretter samleie med kvinnen. I ettertid, hevdet 22-åringen at kvinnen var våken, samt at den seksuelle aktiviteten var gjensidig akseptert.

Han ble ikke trodd av retten, og ble dømt til 4 års fengsel, samt å betale en økonomisk oppreisning til offeret på hele norske kroner 150 000,-.

I en annen fersk dom, ble en 27 år gammel mann dømt for å ha voldtatt en 18 år gammel kvinne etter at hun hadde drukket seg bevisstløs. I forkant hadde samme mann deltatt i en drikkekonkurranse med kvinnen.

Da kvinnen sovnet, bar han henne til sengs, hvorpå han i ettertid ble dømt for «sovevoldtekt». Han hevdet at alt skjedde frivillig, men ble ikke trodd. Retten mente at mannen bevisst hadde skjenket kvinnen og dernest planlagt voldtekten.

Straffen ble også i denne straffesaken satt til fengsel i fire år, samt at «offeret» ble tilkjent 175 000 kroner i oppreisningserstatning.

