De må også underlegges regelmessig testing en eller to ganger i uken.

De nye kravene gjelder for 4 millioner ansatte og innleide arbeidere i føderal sektor i USA. Alle vil bli bedt om å oppgi vaksinasjonsstatus, opplyser NTB.

Dessuten vil Biden be Pentagon vurdere å føre koronavaksiner opp på listen over påbudte vaksiner for medlemmer av det amerikanske forsvaret, samt be lokale myndigheter lokke skeptikere med en utbetaling på 100 dollar hvis de tar vaksinen.

