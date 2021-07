annonse

annonse

Ifølge Eika-gruppens sjeføkonom, Jan Ludvig Andreassen, er finske mummikopper og OL-pins å foretrekke fremfor bitcoins (BTC). I tillegg anbefaler Andreassen sparing i renteprodukter som vitterlig gir negativ realavkastning.

For kunder som kjøper renteprodukter i Eika så er dette dårlig forretning for kunden, men bra for Eika. Sistnevnte tjener på dette, og det gjør vel også Andreassen, og begge kan kjøpe flere mummikopper.

Ifølge Andreassen har mummikopper doblet i verdi i pandemiperioden. Han sier ingenting om Eikas syn på mummikopper fremover. Dessverre blir Eika-økonomens analyse noe primitiv.

annonse

Generelt er det svak forståelse for det faktum at BTC er et alternativ til tradisjonell fiatvaluta som USD. Mens fiatvaluta-systemer er sentralisert og styrt av sentralmakten, er BTC desentralisert og ikke styrt av annet enn protokollen konstruksjonen er basert på.

Bitcoin er en utfordrer til fiatvaluta og derfor sterkt mislikt av sentralmakten som styrer fiat-valutaene. Eika og Andreassen inkludert. Men få forstår at BTC ER ET HUMANITÆRT PROSJEKT HVOR MILLIARDER AV MENNESKER FÅR TILGANG TIL FINANSTJENESTER. Hva er det Andreassen misliker ved dette?

Bitcoin denomineres i USD og opererer 24/7/365. Bitcoin sover aldri. Markedsaktører setter prisen og den svinger basert på hva Elon Musk mener og for øvrig mulig inngripen fra myndigheter som helst ser at bitcoin forsvinner. Pressen elsker denne prisdiskusjonen og har en heller primitiv tilnærming til bitcoin som de kaller idioti og sammenligner med OL- pins eller tulipaner.

annonse

Verdien til BTC er noe annet. Den består av «store of value»-egenskaper pluss verdien på nettverket. Dette er hva potensielle kjøpere bør fokusere på.

Tradisjonell fiatvaluta, Andreassens hjemmebane, har én ting felles. De vil alle tape all sin kjøpekraft etter hvert som sentralmakten trykker et økende antall enheter. Bitcoin er begrenset i antall og har derfor innebygget knapphet.

Les også: Store Røkke-tap på bitcoin

På ti år har bitcoin steget denominert i USD fra rundt 200 til 38 000 i skrivende stund. Hvorfor? Er det bitcoin som har steget i verdi eller er det USD som har falt i verdi?

Bitcoin fungerer som et varselsignal mot fiatvalutaer som utvannes av deres «eiere», og dette plager det bestående systemet.

Så når man analyserer bitcoin, rett blikket mot alternativ plassering i fiatvalutaer, et system som benyttes til skjult konfiskering til fordel for sentralmakten og Andreassen. Fiat er statens og bankenes valuta, bitcoin er folkets «valuta». Hvem seirer til slutt?

annonse

Det er synd at Eika-gruppen og Andreassen legger seg på et lavt debattnivå. Bitcoin er kanskje den største oppfinnelsen på et par hundre år. Det er forståelig at man reagerer på samme måte som da hest og kjerre ble erstattet av automobilen. Men å foretrekke mummikopper og OL pins fremfor bitcoin? Den er drøy!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474