Demokratene i USA vil betale unge for å fortelle hvordan amerikanere skal oppføre seg.

En lederartikkel i den relativt moderate høyreorienterte avisen Wall Street Journal diskuterer Demokratenes nye forslag om å opprette et «Klimakorps» for å bekjempe klimaendringer i USA gjennom diverse virkemidler.

For å gi et innblikk i hvordan amerikansk høyreside generelt ser på det radikale forslaget, kommer som følger en fri oversettelse av hele kronikken:

I det USA reiser seg igjen etter pandemien – med en mangel på arbeidstakere innen tjenester og produksjon over hele økonomien – er det det ingen fornuftige personer som mener at landet har et presserende behov for et stort nytt føderalt sivilt klimakorps.

Likevel er det akkurat det Demokratene ønsker å opprette som en del av planen om å utvide statsapparatet til en enhver krok av det amerikanske livet. Det er ikke nok å belære amerikanere om de antatte farene ved klimaendringene. Nå vil de også skattlegge dem slik at de kan betale barna deres for å belære dem om klimaendringer i flere år.

President Joe Biden har bedt om 10 milliarder dollar for «klimasjokktroppene» i sin amerikanske jobbplan. Som så mange andre idéer i denne administrasjonen, kommer den fra den fra venstresiden i det demokratiske partiet, spesielt Sunrise Movement og Evergreen Action. Idéen blir støttet av New York-kongresskvinne Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), og Massachusetts senator Ed Markey, som har foreslått et klimakorps som skal sysselsette 1,5 millioner amerikanere over fem år.

Presedensen er Franklin. D. Roosevelts Civilian Conservation Corps, som betalte amerikanere for å jobbe da arbeidsledigheten var høyere enn 20 prosent under depresjonen. Men Sunrise mener at dette programmet hadde «dype mangler, inkludert ekskluderende rasistiske og sexistiske fremgangsmåter for å ansette nesten bare hvite menn samt (økonomisk) utvikling på stjålet indianerland uten samtykke.» Evergreen Action sier at Klimakorpset vil «håndtere de sammenhengende krisene knyttet til klimaendringer, miljø- og raserettferdighet og økonomisk ulikhet.»

Om oppdraget høres storslått ut, underdriver man tingenes tilstand, mener Ellen Sciales, en talsperson for Sunrise: «Klimakrisen har innvirkning på alle aspekter av livene våre,» så «den eneste måten vi fullt ut kan bekjempe den på er hvis vi fullstendig transformerer alle aspekter av samfunnet og økonomien slik vi kjenner den,» sier hun.

Det hvite hus sier at Klimakorpset vil kunne «sette en ny, mangfoldig generasjon av amerikanere i arbeid med å bevare offentlig land og vannressurser, styrke samfunnets motstandskraft og fremme miljørettferdighet.» Demokrater ser for seg et korps som en del av det grønne-jobber-programmet; delvis atferdsforandringsgruppe, delvis sosial rettferdighetsbrigade og delvis fagforeningsrekrutteringsenhet.

Ifølge Markeys sammendrag, kan Klimakorpsets soldater jobbe med kystrenovering, reparere nasjonalpark-stier, installere solcellepaneler på tak og hjelpe til med rydde opp etter klimakatastrofer, i tillegg til andre jobber. Senatoren har også fremmet et forslag om å bruke en origami-spåkone (!) for å hjelpe potensielle rekrutter med å bestemme seg for en karrierevei innen Klimakorpset.

Et annet Klimakorps-alternativ er å bli en «lærer for ren energi». Noen rekrutter vil kunne designe plakater for å oppmuntre til klimavennlig oppførsel, og Sciales opplyser at andre jobber «kan omfatte ting som å ta vare på eldre, lokalsamfunn og barneopplæring, bygge samfunnsstrukturer for å samle lokalsamfunn og i prosessen snakke med mennesker om tiltak for å begrense karbonutslipp i lokalsamfunnene deres.» Amerikanerne må derfor gjøre seg klare for å lære om syndene knyttet til kjøttspising og naturgassovner.

I henhold til AOC-Markey-lovforslaget vil påmeldte til Klimakorpset tjene minst 15 dollar i timen. I tillegg vil de få helsedekning, barneomsorgstjenester, rådgivningstjenester og andre støttetjenester når det er nødvendig, samt et utdanningstilskudd på 25.000 dollar i året. 80 hus- og senatdemokrater skrev i et brev i forrige uke til speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Senatets majoritetsleder, Chuck Schumer, at Klimakorpset «må bane vei for gode jobber, og spesielt fagforeningsjobber.»

Schumer, som frykter å bli utfordret av AOC, støtter Klimakorpset, så det vil være en del av lovforslaget. «Hvis amerikanerne bare kunne få en klimaendring mot progressiv galskap som dette,» konkluderer lederartikkelen.

