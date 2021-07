annonse

Antall båtmigranter har økt med 58 prosent siden januar 2021, om en sammenlikner med 2020 og antall dødsfall har vært det dobbelte.

– Dette er nok et signal om at dagens asylpraksis er fullstendig feilslått. Asylordningen lokker tusenvis av mennesker inn i døden og utsetter europeiske land for enorme påkjenninger, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim til Nettavisen.

Frp og Høyre vil han en ny ordning for migrantene. Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik er enig med Helgheim at vi bør etablere mottak i trygge tredjeland. Det vil bidra til at migrantene ikke behøver å sette ut på den livsfarlige sjøveien over Middelhavet.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå er å sørge for asyl i trygge tredjeland. Dette er ny politikk som fjerner insentiver for dødsreiser, sier Trellevik til Nettavisen.

En utredning fra FN viser at få migranter som søker asyl trenger beskyttelse. De er økonomiske flyktninger og sender penger hjem. Helgheim sier at vi bruker pengene feil:

– Hadde vi brukt bare litt av de pengene vi nå sløser bort på noen få her, til å hjelpe de som trenger det i nærområdene, så kunne flere hundre tusen mennesker fått et bedre liv.

Hvis det blir et rødgrønt regjeringsskifte er de redd for innvandring øker og at flere mennesker velger den livsfarlige veien over Middelhavet.

– SV, Rødt og MDG ønsker å ta inn langt flere, og Støre har i sin tid som leder for Arbeiderpartiet vist at han bukker under for internt press, når mediekjøret rundt asylsaker blir for stort, sier Trellevik, og er bekymret for deres politikk:

– Jeg har ingen tro på at vi får en innvandringspolitikk som reduserer migrasjonspresset dersom venstresiden får makten.

