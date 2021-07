annonse

annonse

Det er Eva Nordlund, tidligere NRK-journalist og nå kommentator i Nationen, som mener dette.

Hun skriver at Demokratene driver en «tilsynelatende godt organisert valgkampanje» på Facebook.

«Kampanjen går ut på å skrive slagord i kommentarfeltene til andres innlegg,» hevder hun og har funnet «Slagord som “Svaret heter: Demokratene!”, “Stem demokratene!” og “Det gir folket all tenkelig god grunn til å ikke stemme på de som sitter på Stortinget! Stem Demokratene!”. I tillegg stemples andre politikere som “globalister”,» beklager hun seg.

annonse

Kuppet i kommentarfeltet har også rammet Nordlund:

– Slagordene dukket også opp under en av mine kommentarer nylig. Det er verken forbudt eller krenkende med den slags, men til gjengjeld ganske frekt. Også Demokratene må finne seg i å argumentere for sitt eget syn i sine egne innlegg, framfor å forsøke å ta andres innlegg til inntekt for seg.

Kommentatoren beskriver videre Demokratene som et parti «grovt sett tuftet på “vrakrester” fra Frp».

annonse

Nordlund tilbake viser Demokratenes påstand om at Facebook er et redskap for venstresiden. Tvert imot, hevder hun. De er drevet av kommersielle hensun snarere enn «venstresidens identitetspolitikk».

Hun mener Demokratene maner frem er «konspiratorisk fiendebilde» og forstår ikke hva Demokratene egentlig mener med «globalister».

– Hvordan blir en norsk politiker som deltar i FNs arbeid for utbredelse av menneskerettigheter, for eksempel ytringsfrihet, til en “globalist” og en fiende? spør Nordlund, som tidlig på 1990-tallet var nestleder i Nei til EU.

Men hun berømmer Demokratene for å ha «organisert sine begrensede krefter godt, og slik regissert en effektiv kommentarfelt-kampanje.»

– Plagsom gode

Politisk nestleder i Demokratene, Kent Andersen, svarer i Nationen onsdag at Demokratene slett ikke er frekke.

annonse

– Årsaken er at titusenvis av nye velgere deler fornuftens glade anti-globalistiske budskap overalt. Selv på hennes egne innlegg dukker «bølgen» vår opp, skriver han og fortsetter:

– Kampanjen vår går ut på å spre fornuft. Sunt norsk bondevett. Du vet – sånt voksne folk pleide å utvise mot bruktbilselgere, kvakksalvere, valgflesk, tullepolitikk, krisemaksimering og fagre løfter om grønn klimafrelse – bare CO2-avgiftene blir høye nok, vindmøllene mange nok, klimatiltakene sprø nok… og globalistene får beholde makta! Folk har fått nok av tøvet, og vi er løsingen.

Om «globalistene» har han dette å si:

– Globalismen virker ikke. Den har spilt fallitt. Den er virkelighetsfjern, utopisk og farlig, og undergraver friheten, selvstyret, demokratiet, ytringsfriheten, land, folk, kulturer, økonomier og naturen i vestlige land. Volden, kaoset og sensuren i Sverige beviser det, og EU-imperiets stadig klammere grep om Norge dokumenterer det, skriver Andersen i kjent stil.

Har du sett snurten av Demokratenes påståtte kampanje i Resetts kommentarfelt?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474