annonse

annonse

Nils bor ved Fanafjorden i Bergen med panoramautsikt, men så kommer isbilen.

Den kjører rundt og lyden bærer godt over vannet, Nils kan høre Edvard Griegs «Norsk Dans nr. 2» syv timer i strekk, uten pause.

– Det knyter seg i magen. Den er offensiv, og trenger seg innpå oss, sier han til NRK, og forteller at det er en prøvelse:

annonse

– Jeg hører den i syv timer hver gang. Du blir helt ko-ko til slutt.

Isbilen har kjørt rundt i området siden 1996, og Nils har holdt ut. Men i pinsen raknet det for han.

– Når jeg har hørt melodien 50 ganger, så begynner den å surre inni hodet mitt. Jeg tenkte: Dette orker jeg ikke lenger. Nå protesterer jeg.

annonse

Men isbilen sier at de må spille så kundene hører at de kommer. De kan ikke bare basere seg på sms og apper, det er ikke alle som sjekker telefonen, men lyden hører de. Direktør Morten Kolseth i Den Norske Isbilen sier at de får langt flere klager fra folk som ikke hører isbilen, enn fra dem som mener at lyden er for høy.

Nils’ klage førte ikke frem, det er ikke forbudt med lydreklame i Bergen og isbiler er ikke godkjenningspliktige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474