Det er ikke mangel på dystre spådommer om at kloden koker og økosystemet vil kollapse. Men ennå er det tid til å omvende oss til den sanne tro – grønne løsninger. Men det må vi gjøre nå, så vi kan ble ledende i verden.

– Barclays har oppjustert deres oljeprisforventninger for 2021 og 2022, og tror oljeprisen kan stige over 100 dollar fatet, skriver Finansavisen.

Det er litt forvirrende hva disse grønne løsningene egentlig innebærer. Vindmøller i uberørt natur har ikke vist seg å være en populær løsning. Solkraft er kanskje ikke heller et satsningsområde i arktiske strøk med kulde og mørke årstider.

Karbonfangst har kostet oss skattebetalerne flere titalls milliarder uten at de har fått noe fangst. Det siste i rekken av grønne løsninger er havvind, de skal plasseres på flåter, og det på havet. Om man ikke har gjort det før så skal det gjøres nå, og det helst i morgen, eller det beste ville ha vært i går.

Selv har jeg flytebrygge på hytta, og den ligger innaskjærs, men der er ikke alltid så lett komme om bord i båten hvis det er litt bølger. Men der blir bølgehøyden sjelden mer enn en meter. På havet kan bølgehøyden komme opp i mye mer enn det, og da kan det nok by på utfordringer å få personell over på flåtene for å utføre reparasjoner og tilsyn. Eller kanskje vindmølle-flåtene kan utstyres med helikopterdekk. I følge NVE så er det ingen store prosjekter som vil starte opp før etter 2030. I dag er det er bare på prøvestadiet, og når de kan settes dette ut i virksomhet er helt uvisst. Det er en uprøvd teknologi, og det er vanskelig å vite om vindmøller på flåter vil fungere, eller når og ikke minst til hvilken pris.

Mens mange her på berget snakker om klimakrise, at kloden koker og at økosystemet er på vei til å kollapse. Så skal Opec øke oljeproduksjonen.

– Hele 21,9 prosent av statens inntekter er direkte inntekter fra olje- og gassvirksomheten, skiver Norsk olje & Gass, og legger til:

– Etter 50 år med aktivitet på norsk sokkel har staten tjent over 14.000 milliarder kroner på norsk olje- og gassvirksomhet, men fortsatt er det kun 45 prosent av ressursene som er hentet opp.

Nettavisen skriver at i 2018 så var driftsresultat per sysselsatt i petroleumsvirksomheten på 14,7 mill. kroner. Samtidig var driftsresultat per sysselsatt i industrien på vel 64.000 kroner, mens driftsresultat innen overnattings- og serveringsvirksomheten var på knapt 89.000 kroner. For fastlandsøkonomien samlet var driftsresultat per sysselsatt på i overkant av 177.000 kroner. Vi trenger 230 industriarbeidsplasser for å få den samme fortjenesten som fra en oljearbeider.

Vi trenger energi, det som er utprøvd og tilgjengelig er olje og gass. I mens så kan man eksperimentere med alternative løsninger. Men det er noe som ligger i fremtiden. Selv om noen kaller dette fossilpopulisme. At vindmølleparker på havet er fremtiden kan nok mange være enig. Olje og gass går en dag tomt, og da må vi ha andre energikilder, men om det kommer før bosetning på Mars vil tiden vise.

