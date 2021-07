annonse

annonse

Casper Ruud så ut til å få juling av svenske Mikal Ymer (rangert som 99 i verden), men hentet seg inn og vant 2-1 i kvartfinalen i ATP-turneringen i Kitzbühel.

– Det var en veldig, veldig tøff kamp. Mikal spilte veldig bra i de første settene, og hadde muligheten til å vinne. Det er små marginer i denne sporten, og det så vi igjen i dag, sa Ruud.

– Som vi ser mange ganger i tennis, er det ikke alltid den som spiller best, som vinner, sa nordmannen.

annonse

Dermed lever håpet om en hat trick for Ruud, som de siste ukene har vunnet i både Gstad og Båstad. Nordmannen står over OL for å jakte poeng i grusturneringer, som er hans favoritt, i stedet for olympisk ære i Tokyo.

Turneringen i Østerrike er den siste på grus i denne sesongen på ATP-touren. Ruud havnet skikkelig bakpå mot sin svenske motstander, slet med en vond arm og så ut til å gå mot tap. Ymer hadde to muligheter til å serve hjem seieren i kampen i andre sett, men bommet på begge.

Overlegen til slutt

Da ble det et tiebreak, som Ruud gikk seirende ut av. I det avgjørende tredjesettet var nordmannen overlegen, og vant 6-1. Det er ett av de største comebackene Ruud har levert på tennisbanen. Svensken virket mørbanket og motløs i sistesettet, etter å ha vært så nære seieren en drøy halvtime tidligere.

annonse

I andre sett måtte Ruud ha en medisinsk time out på grunn av en vond høyrearm. Ruud ga seg ikke og hevet seg etter den medisinske behandlingen. Ruud har nå vunnet ti kamper på rad. Nå venter Arthur Rinderknech i semifinalen.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle skje, men her er vi nå. Jeg håper det vil fortsette og at armen vil føles bedre i morgen, sa Ruud.

Tidlig brudd

Allerede i sitt andre servegame i førstesettet måtte Ruud se motstanderen bryte, og svensken var suveren i sine egne servegame.

I sitt fjerde servegame fikk Ruud settball mot seg, men han reddet seg inn igjen og unngikk et ydmykende 2-6-tap. I det neste gamet hadde Ymer få problemer med å sikre seg settseier 6-3. Ruud spilte seg ikke til en eneste breakball i settet.

Heller ikke i andresettet hadde Ruud kontroll på sin svenske motstander. Allerede i første game ble Ruuds serve brutt. Avgjørelsen falt da Ruud relativt upresset slo en ball langt utenfor linjen. I neste game brøt derimot Ruud svenskens serve, og publikum øynet et mulig comeback for favoritten.

Like etter måtte imidlertid Ruud få behandling i en medisinsk timeout. Det så ut til å være høyre skulder og overarm Ruud slet med.

annonse

Tett kampprogram

Det tette kampprogrammet kan ha bidratt til at nordmannen slet torsdag. Han kjempet hardt etter den medisinske pausen, men da Ruud slo flere feil, fikk Ymer to sjanser til å serve hjem seieren.

Det klarte han ikke, og i tiebreaket var Ruud best og vant 7-5. I tredjesettet var Ruud overlegen og da han brøt til 6-1 på matchball nummer 2 kunne han juble for seieren 3-6, 7-6, 6-1.

Men nordmannen virket ukomfortabel på grusen i Kitzbühel, og gjorde langt flere feil enn han pleier. Særlig slo han bort flere poeng i forsøk på dropshots. Samtidig var svensken helt klart påskrudd i de to første settene, flyttet seg raskt rundt på banen og reddet seg inn fra vanskelige situasjoner flere ganger.

Nå venter hardcourtsesongen for Casper Ruud, der US Open er høydepunktet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474