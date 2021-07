annonse

MDG-politiker Eivind Trædal med grove påstander i NRKs kommentarfelt etter at statskanalen måtte beklage formulering om Resett og Document.

Da Trædal sammen med Document-redaktør Hans Rustad og Helge Lurås deltok i en NRK-debatt for tre år siden ble politikeren så sint at han tisset på seg. 35-åringen begynte å brøle og uttrykte misnøye over at Rustad og Lurås var invitert til debatt.

Han hevdet også at Resett var en «rasistblogg».

– Jeg var i panikk og tissa på meg under sending. En vond opplevelse som jeg bare må kommer meg videre fra, skrev han i et innlegg på Facebook etter å ha mottatt kritikk for å ha mistet besinnelsen i NRK-studio.

Stemplingen fra Trædal har fortsatt de siste årene, gjennom mange sinte innlegg på sosiale medier, der han fortsetter å omtalte både Resett og Document som «rasistblogger».

Breivik og «rasister»

Tidlig onsdag skrev NRK en artikkel om nestleder for Høyre Leon Solve Mossing Knudsen (23), som skal ha blitt «radikalisert av nettsteder «tilsvarende» Resett og Document».

Etter spørsmål fra Resett innrømmet NRK feil i artikkelen. Statskanalen skrev i en oppdatering at de fjernet omtalen av Resett og Document ettersom det var «utenlandske nettsteder» Høyre-politikeren snakket om.

Men skaden var allerede skjedd. I kommentarfeltet på NRKs Facebook-side har rasistanklagene mot Resett fortsatt i full styrke.

En av de mest aktive har vært Eivind Trædal, som kommer med nye grove påstander.

– Document var favoritt”avisa” til Anders Behring Breivik, og Resett er åpenbart en rasistblogg som går etter minoriteter. Ingen fare forbundet med å henge hale på den grisen, heter det i en kommentar fra Trædal.

MDG-mannen skrev i et annet innlegg at «det er flott at Unge Høyres nestleder viser hvilke miljøer som påvirket samfunnet i dag».

– Rett og slett tragisk

Mange har stusset på MDG-politikerens utbrudd.

– Litt skummelt at en politiker som skal representere alle, er så enspora og subjektiv. Er der ingenting positivt i de to alternativene?, spør en person.

– Du som er en politiker i det offentlige som sitter her og hyler rasisme om nyhetssider, du burde jammen legge opp til å forberede deg på slike latterlige uttalelser. For det du gjør nå i praksis er å hyle rasisme i form av hersketeknikk. Prøver å svartmale Resett og Document samt deres lesere som rasister og høyreekstreme (med å dra frem ABB), men så har du ingen relevante kilder å bruke som argumentasjon. Det er rett og slett tragisk. ABB er sinnsyk. Document har ingen sammenheng med hans handlinger. Og når det gjelder nyhetene som Resett og Document rapporterer om så er det som oftest nyheter mainstream media ikke vil rapportere. Rart det der. De rapporterer også om alt annet i tillegg. Så i praksis så er du altså for sensur da fakta som er rapportert med kilder (ulikt dine utsagn). For fakta er tydeligvis rasisme i dine øyne. Det er skremmende at en politiker i offentlig rom kommer med slike uttalelser uten å komme med relevante kilder, skriver en annen i et langt innlegg.

Mange andre i NRKs kommentarfelt stiller seg kritiske til NRKs omtale av Resett og Document.

