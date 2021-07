annonse

annonse

Sportsdirektøren i Det tyske sykkelforbundet er sendt hjem, opplyser Den tyske OL-komiteen.

Onsdag ble det kjent at sportsdirektør Patrick Moster (54) skal ha ordlagt seg på en lite passende måte under under temporittet i Tokyo tidligere denne uken, melder NTB.

Moster skulle oppildne syklisten Nikias Arndt da han tok igjen to nordafrikanske syklister, skriver DW. Han ble fanget opp av den tyske TV-kanalen ARD.

– Kom deg forbi kamelførerne, kom deg forbi kamelførerne, ropte Moster fra sidelinjen.

I etterkant har sportsdirektøren lagt seg flat.

– Jeg kan bare beklage. Vi har mange bekjente av nordafrikansk avstamning, sa Moster.

Germany cycling coach Patrick Moster has apologized after using a racial slur towards North African people during a #Tokyo2020 cycling event.

"I can only apologize. We have many acquaintances of North African descent," Moster said. pic.twitter.com/kLbQVPaC2R

— DW Sports (@dw_sports) July 28, 2021