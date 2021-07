annonse

Det viktigste vi kan gjøre er å velge politikere som forstår alvoret, og som gjør noe med klimaet, mener en av Vårt Lands redaktører.

– Det mest absurde er at de som er mest restriktive til å slippe flyktninger inn i landet, er noen av de samme som også er mest kritiske til en tøff klimapolitikk, skriver Berit Aalborg, som er politisk redaktør i Vårt Land.

Hun fremhever FNs klimapanels betydning.

– Men hver enkelt av oss har også et stort ansvar. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta klimaansvar ved høstens valg. Vi kan velge de partiene og de politikerne som forstår alvoret, og som har løsninger som monner, skriver Aalborg.

– Vi får de politikerne og den politikken vi fortjener. Men vi velger også for våre etterkommere. Derfor bør vi alle velge med omhu ved høstens stortingsvalg.

Det hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss, mener Aalborg. Klimapolitikken Norge velger nasjonalt har stor betydning, både når det gjelder oljeutvinning, utvikling av transportsektoren og bevaring av truet natur, konstaterer hun.

Forskere mener at vi er inne i en periode der oppvarmingen går veldig raskt, og at vi må forberede oss på flere hetebølger som vil slå varmerekorder med store marginer, skriver Vårt Land-redaktøren.

– De som fortsatt er i tvil om klimaendringene faktisk er virkelige bør lese den grundige reportasjen fra NRK: «Jakten på klimaendringene», skriver Aalborg.

Hun påpeker at mange tror på menneskeskapte kimaendringer.

– Korona-tiden har også vist at vi er villige til å akseptere inngripende tiltak når vi forstår at krisen kan ramme oss. Men det er foreløpig ikke aksept for slike tiltak for å bremse klimaendringene.

