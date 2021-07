annonse

USAs president Joe Biden ber folk ha på munnbindet selv om de er fullvaksinert. Han lokker også med penger for at amerikanerne skal vaksinere seg.

Trodde du at du var ferdig med munnbind etter å ha fått flere stikk med vaksiner som skal beskytte mot coronaviruset?

Da har Joe Biden dårlige nyheter til deg. På en pressekonferanse ba han de fullvaksinerte fortsette å bruke munnbind.

– Selv om du er fullvaksinert, og beskyttet mot coronaviruset, kan du ha deltavarianten i kroppen, sa Biden.

Biden on why vaccinated people need to wear masks: “Even if you’ve been fully vaccinated … you could have the Delta variant in your system.” pic.twitter.com/Vvckgfrh7t

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 29, 2021