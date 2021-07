annonse

Ti personer har fått infeksjoner etter bading i Oslofjorden i sommer.

Folkehelseinstituttet ber folk være på vakt hvis et sår endrer seg etter en tur i sjøen, skriver NRK.

– Dette såret kan utvikle seg fort, og straks bli ganske alvorlig. Det er viktig at man da sier til legen at man har vært og badet, sier seniorrådgiver Line Angeloff i Folkehelseinstituttet til kanalen.

Bakteriene Vibrio og Shewanella trives godt når vannet holder høy temperatur over lengre tid. De kan gi infeksjoner som i verste fall kan føre til amputasjon.

NRK opplyser at en kvinne måtte amputere beinet i 2016 etter å ha badet ved Høvik i Oslofjorden, og at en kvinne ble lagt inn på sykehus tidligere i sommer etter å ha badet ved Brønnøya i Asker.

Infeksjonen skjer typisk gjennom et åpent sår, for eksempel en rift man får under selve badingen, eller et tidligere sår som ikke har tykk nok skorpe. Som regel gir infeksjonene milde symptomer, men i verste fall kan man få blodforgiftning og ødelagt vev. Det er derfor bakteriene ofte omtales som «kjøttetende».

– Vi anbefaler at man skyller seg godt med ferskvann hvis man har fått et sår i vannet, og setter på et vanntett plaster. Det er noe vi anbefaler for alle, men spesielt for eldre, de som har svekket immunforsvar eller har underliggende sykdommer, forklarer Angeloff.

