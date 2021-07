annonse

Politikere er blitt pratemaskiner som reiser land og strand rundt og kun lar seg sjarmere av eget speilbilde

“Folk flest”, sier politikere både fra både høyre- og venstresiden, de er overbevist om at de snakker på vegne av en majoritet med sunn fornuft. Daglig henvises det til folk flest. Men hvem er de, og hvor mange er egentlig folk flest? Hvor bor de?

Lenge var jeg overbevist om at jeg tilhørte folk flest. En innflytter fra distriktet til byen som liker idrett, spiser taco nesten hver fredag, sorterer søppel så godt jeg kan, unngår sokker i sandaler, stadig tenker å gå ned noen kilo, bruker for mye tid på mobilen, synes Odd Nordstoga er en stødig kar, gleder meg over sommeren, og ellers har en lei tendens til å synes at mye var bedre før.

Ikke så sikker på at jeg er i den kategorien som politikere omtaler i media og i valgkampanjer som folk flest.

Er folk flest de som ikke lenger stoler på politikerne og det politiske systemet de snakker om?

Er det kanskje bompengeopprørere, vindkraftdemostranter, klimaaktivister eller bønder i distriktene, de som finner grunner til å bekymre seg for at verden snart går under?

Eller er det borgere som er avhengige brukere av offentlige tjenester? Nå under valget snakker politikere mye om de «sitter som nederst ved bordet», «den svake part» .

Jeg mener ikke å snakke ned behovet for velferdsstaten. Fattigdom finnes. Vi kan alle bli syke, og vi skal alle bli gamle en dag.

Det må da være avgjørende at koblingen mellom folket og politikken er god. Hvor har den blitt av, her kan det ha oppstått en alvorlig koblingsfeil!

Arbeiderbevegelsens viktigste kjennetegn var tidligere:

Folkelig forankring var grunnleggende for utformingen av politikken. Tendensen nå er at politisk aktivitet kanaliseres gjennom protestpartier og aksjoner. Politikere flyr nå hit og dit som lauvblad under høststormen med sine argumenter og påstander.

Engasjementet er positivt, men hvis årsaken til at det oppstår er at politikkutformingen ikke lenger har folks hverdagsliv som utgangspunkt, har vi et stort problem.

Det er politikerne som setter spørsmålstegn ved alt som ikke går i deres favør. Politikere som dyrker egen makt og posisjon, som har blitt pratemaskiner som reiser land og strand og kun lar seg sjarmere av eget speilbilde.

Hvis det er sånn, hvem er da alle de andre som ikke er folk flest?

