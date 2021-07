annonse

annonse

Det er i en toalettkø under et møte i Ytringsfrihetskommisjonen vinteren 2020 det angivelig skal ha skjedd.

Rolness er selv ute og omtaler anklagene mot ham i en kronikk i Subjekt. Han tar fullstendig avstand fra påstandene og hevder det ikke har skjedd. Den som retter beskyldningene mot ham og en annen, foreløpig anonym person, er Begard Reza, som trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen i juni.

I en kronikk i VG 23. juni hvor hun annonserte at hun trakk seg, hevdet hun at kommisjonen «inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet». Hun skrev videre at hun «burde ha forstått hvor det bar da jeg allerede første dagen i Ytringsfrihetskommisjonen hørte grove seksualiserte vitser om transpersoner og metoo-aktivister.»

annonse

De andre medlemmene av kommisjonen har ikke kjent seg igjen i påstandene og har etterlyst konkretiseringer. Og nå har de kommer, skriver Rolness.

Fredag 9. juli fikk han og en annen person vite at Begard Reza har levert en ny kronikk til VG. Rolness fikk et utdrag til gjennomlesning. Et utdrag som han avslører i Subjekt.

«Allerede under det første kommisjonsmøtet, på Deichman Bjørvika 9. juni 2020, opplevde jeg at transpersoner ble latterliggjort av Kjetil Rolness og NN [anonymisert av artikkelforfatter]. Det var i en toalettkø under en pause at disse høylytt utbasunerte seksualiserte og objektifiserende [sic] kommentarer om transpersoner og deres underliv,» skal det ha stått i kronikken VG fikk tilsendt og som de sendte utdrag av til Rolness og en annen.

annonse

Og hva konkret skal ha skjedd i toalettkøen. Til VG har Reza påstått følgende da Rolness etterlyste konkretiseringer.

«Rolness begynte å snakke om sitt eget kjønnsorgan. De viste frem sine kjønnsorganer, under klærne, for å «dokumentere» at de var/ikke var transkvinner. Jeg ble helt satt ut av at noe slikt kan skje under arbeidet i en statlig kommisjon.»

Opprinnelig ble Rolness forespeilet publisering 10. juli, men det drøyet. Han fikk følgende svar fra VG.

«Vi jobber fremdeles med saken og kartlegging av detaljene rundt det som skal ha blitt sagt», svarte avisen ham 11. juli. To dager senere leverte de ham svaret gjengitt over.

Rolness karakteriserer beskyldningene som «komplett galskap».

Den andre personen har svart VG følgende: «Dette er en absurd og ulykkelig situasjon. Det er helt ukjent for meg og ikke til å tro at jeg i en toalettkø skal ha deltatt i en samtale som var nedsettende om andres legning.»

annonse

Rolness forsvarer seg på denne måten:

«At to medlemmer av et offentlig utvalg, oppnevnt av Kongen i statsråd, under det første, fysiske møtet, der alle bestreber seg på å være blide, høflige og forsiktige, benyttet anledningen til å vise fram tissetassene til hverandre? For å bevise at de er – eller ikke er! – transkvinner? Hvor skulle dette behovet komme fra?

Og merk: Dette skal ha skjedd i en kort pause, i vanlig arbeidstid, i edru tilstand, og – i andres påsyn. Vel vitende om at oppførselen – om den ble kjent, i disse tider der transfobi er blitt en forbrytelse nesten på linje med pedofili – ville sparke oss hodestups ut av kommisjonen, og påføre oss et solid omdømmetap og en mulig karriereknekk,» skriver han.

Men mer har de anklagede i saken ikke hørt fra VG. Kornikken er ikke publisert, men beskyldningene er så belastende at Rolness velger å gå ut med det selv.

– Dette var 15. juli, altså to uker siden. Siden har hverken Løken Stavrum, NN [den andre i toalettkøen] eller jeg har hørt noe mer fra VG. Ingen forklaring, beklagelse eller forespeiling av hva som videre skal skje, skriver han.

– Til sammen er det nå gått tre og halv uke siden vi først fikk vite om Rezas nye kronikk, og at to av oss ville bli navngitt som «transfobe» vitsefortellere. Lørdag 10. juli fikk vi høre at saken ville komme på «senest mandag». Men i siste e-post sier samme journalist at saken eventuelt kommer på.

– Det er ubehagelig nok å bli beskyldt for noe man ikke har gjort, om en ikke også skal leve med en helt uavklart situasjon med hensyn til publisering, skriver Rolness.

Han begrunner at han går ut med påstandene før VG har publisert på denne måten:

«Debatten om Ytringsfrihetskommisjonen har roet seg litt. Men i kulissene har det ikke manglet på dramatikk og spenning. Noen av oss har vært gjennom en prosess vi gjerne skulle vært foruten. Det har gått ut over både nattesøvn og tilstedeværelse for ens nærmeste.

Så kanskje er det på tide å lette på lokket. Når saken har åpenbar offentlig interesse.

I denne teksten deler jeg upublisert materiale, uten tillatelse. Materialet var ment å detonere som ny «bombe» i debatten, og blant annet ramme meg. Så se dette som et forsøk på en kontrollert sprengning, i undervisnings- eller opplysningsøyemed,» skriver han.

Det hører med til historien at også undertegnede, Helge Lurås, ble kontaktet av VG angående kronikken til Begard Reza. Det skjedde 11. juli, og VG spurte om jeg ville imøtegå følgende del av teksten. Resett velger å gjengi den nå som Kjetil Rolness allerede har «blåst» deler av den fortsatt upubliserte kronikken.

Her er utdraget av Begard Rezas kronikk jeg fikk til gjennomsyn av VG 11. juli.

annonse

«Stavrum og Rolness har de siste ukene latterliggjort min formulering i VG om at kommisjonen «inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige ‘eksperter’ på ytringsfrihet». De ber så folk prøve å finne disse på kommisjonens nettsider. Men det de unnlater å fortelle, er at ikke alt står på nettsidene.

Som det at kommisjonen 26. august har invitert bloggen Resetts «redaktør» Helge Lurås, den kanskje mest prominente hatpredikanten i Norge, til «Innspillsmøte for mediebransjen». Lurås er blitt nektet adgang til Norsk Redaktørforening to ganger, siden han ikke bedriver journalistikk i henhold til Redaktørforeningens vedtekter.

Resett er altså ingen avis og ikke en del av pressen. Da Høyre-statsråd Jan Tore Sanner leste Resetts kommentarfelt etter moskéterroren på New Zealand (mars 2019), ble han fysisk dårlig av å lese den islamfiendtlige bloggens hat mot muslimer.

Forfatter Sumaya Jirde Ali, forsker Bushra Ishaq og lege Mina Adampour er blant de som er blitt sterkest utsatt for Resett-hetsen. Og nå har kommisjonen bestemt at hatpredikant Lurås skal få sin kanskje fremste anerkjennelse til nå, ved at bloggen hans inviteres til å gi råd som et presseorgan i det nyåpnede «Pressens Hus».

Stavrum forstår åpenbart ikke at jeg kan omtale islamofobe ideologer som rasistiske, selv om det står i Store norske leksikons rasismedefinisjon at islamofobi er rasisme.»

Mitt svar til VG 11. juli var følgende:

– Å omtale andre på en så fordømmende måte som Begard Reza gjør, vitner om manglende vurderingsevne. Det gir mening at hun trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474