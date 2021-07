annonse

annonse

Dagsavisen får gjennomgå etter omstridt karakterisering av Sylvi Listhaug.

I en lederartikkel i venstrevridde Dagsavisen skriver redaksjonen at «det er riktig og nødvendig å peke på det mest grumsete omlandet til Frp og flere av Listhaugs mest rabiate tilhengere når vi snakker om 22. juli.»

Men så oppfordrer avisen om å la Listhaug holde på i fred når hun er «frekk».

annonse

– Når Frp lefler med konspirasjonsteorier som snikislamisering må venstresiden rope ut. Men når hun bare er frekk i kjeften, kan hun få holde på i fred, skriver de.

Dagsavisen fortsetter:

– Velgernes hovedsak foran årets valg er sosiale forskjeller. Innvandring er langt nede på lista. Da er det ingen grunn til å bite på hver gang Listhaug åpner munnen. Det kommer lite godt ut av gjørmebryting med en frekk apekatt.

annonse

Les også: Reagerer på Listhaug-hets i Nettavisen

Reaksjoner

Karakteriseringen av Sylvi Listhaug som en «frekk apekatt» har skapt sterke reaksjoner og sendt sjokkbølger gjennom sosiale medier.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk ønsker Dagsavisen «god bedring».

– Dette må være et lavmål for lederartikler hos Dagsavisen. Her formaner de oss alle til å passe oss for polariserende språkbruk, men kaller altså selv Listhaug for «en frekk apekatt». Språkbruket i denne lederen verre enn de fleste kommentarfelt. God bedring, skriver han i et innlegg på sin Facebook-profil.

annonse

– Det er synd noen ville bort fra det sterke samholdet vi hadde mot ekstremisme, og heller søkte splittelse, skriver Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim på sin Facebook-side.

– Slikt søppel kan man publisere når man mottar pressestøtte uansett hvilke injurierende angrep man utsetter andre for. I 2021 har Dagsavisen blitt tilgodesett med 36,9 millioner i pressestøtte, en økning på 30,2% fra 2020. Når staten tar alle utgiftene, slipper DA å bruke ressurser på å høyne kvaliteten på sin blogg, skriver en person i Helgheims kommentarfelt.

Også Ap-politiker Sarah Gaulin reagerer på Dagsavisens karakterisering.

– Merkelig nok skal denne lederartikkelen handle om at valgkampen skal handle om alt annet en Sylvi Listhaug. Men å kalle Frps partileder for apekatt vil gjøre det motsatte. For det første er retorikken forkastelig, og for det andre vil det bare føre til at dette går i hennes favør. Folk flest tar avstand fra mobbing og vil gi henne sympati. Denne retorikken hører ikke hjemme i vårt debattklima, uavhengig om det er kvinnelige politikere på venstresiden eller høyresiden, skriver hun på Facebook.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474