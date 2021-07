annonse

Vaksinerte personer kan spre deltavarianten i stort monn, til tross for lavere risiko for alvorlig sykdom.

Det fremgår av en intern presentasjon som har sirkulert internt i amerikanske CDC at vaksinerte kan spre deltaviruset i stort omfang, og at R-tallet hva gjelder deltavarianten i USA kan være så høyt som ni.

Det ser ut til at deltaviruset kan forårsake mer alvorlig sykdom, og at det dessuten er like smittsomt som vannkopper. Disse to konklusjonene fremgår av en intern presentasjon som har sirkulert innad i det amerikanske folkehelseinstituttet CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

The Washington Post fikk først innsyn i presentasjonen.

CDC-direktør Rochelle Walensky kan bekrefte at presentasjonen er ekte, overfor CNN.

– Tiltakene som kreves for å få dette under kontroll er ekstreme, sier Walensky om spredningen av deltaviruset til CNN.

Funnene i presentasjonen skal bygge på hittil upublisert forskning på deltaviruset.

Vaksinerte som smittes med denne varianten skal angivelig spre viruset i større grad enn tidligere antatt, og det kanskje i like stor grad som uvaksinerte. De er i større grad beskyttet mot alvorlig sykdom, men kan likevel ha like store mengder virus i kroppen.

Skyhøyt R-tall

CNN rapportere at presentasjonen også inneholder et estimat på smittetallet for amerikanske deltasmittede. Angivelig skal de i snitt smitte omtrent like mange som personer smittet med vannkopper, altså mellom åtte og ni andre.

Det betyr at det basale reproduksjonstallet, eller R0, for deltaviruset i USA kan være så høyt som ni. Det basale reproduksjonstallet er det gjennomsnittlige antallet smittetilfeller per smittede individ i en populasjon uten immunitet eller smitteverntiltak, ifølge Store norske leksikon.

Walensky har opplyst The New York Times om at det går klart frem av ny forskning at vaksinerte smittet med deltavarianten har fått påvist «enorme mengder» virus i nese og svelg.

Videre skriver avisen at det i dokumentet slås fast at deltaviruset er mer smittsomt enn sesonginfluensa, forkjølelse, Ebola, samt mers- og sarsvirus.

De upubliserte funnene skal angivelig ha vært en avgjørende faktor i vurderingen CDC gjorde tirsdag, da de gikk ut og anbefalte at alle amerikanere bruker munnbind på særskiltl utsatte offentlige steder innendørs, uansett om de er vaksinerte eller ikke.

Dokumentet skal vise til tre rapporter der det konkluderes med at deltavarianten gir mer alvorlig coronasykdom.

Utfordrende

Det slås også klart fast at det er utfordrende å kommunisere til amerikanerne at vaksinene er effektive mot alvorlig sykdom, samtidig som vaksinerte kan bli rammet av mild sykdom, og smitte andre. Vaksinerte er likevel tryggere enn uvaksinerte, fastslår CDC.

– Vaksiner forhindrer alvorlig sykdom i 90 prosent av tilfeller, men kan være mindre effektive når det kommer til smitte og overføring av viruset, sier Dr. Walter Orenstein, som er leder for Emory Vaccine Centre i USA.

