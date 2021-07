annonse

Tidligere president Donald Trump forsøkte å presse USAs justisdepartement til å erklære fjorårets presidentvalg som «korrupt», ifølge flere medier, sitert av NTB,

Det skal ha skjedd i en telefonsamtale 27. desember, noen uker etter at daværende justisminister William Barr hadde erklært at det ikke fantes bevis for valgfusk.

Barr valgte deretter å trekke seg, noen dager før telefonsamtalen, hvor fungerende justisminister Jeffrey Rosen og tjenestemannen Richard P. Donoghue deltok.

– Bare si at valget var korrupt + overlat resten til meg, står det i notater som Donoghue skrev for å huske hva Trump hadde på hjertet. Republikanske allierte i Kongressen skulle angivelig også være med og håndtere saken.

Notatene ble fredag offentliggjort av en komité i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen 6. januar. De omtales av The New York Times og nyhetsbyrået AP.

Donoghue forklarte Trump i samtalen at det ikke fantes grunnlag for å hevde at presidentvalget var korrupt. Trump lot seg ikke overbevise og skal angivelig ha begynt å snakke om at departementets ledelse igjen burde skiftes ut.

