Fredag ble det kjent at prosjektet som skal gi Oslo ny vannforsyning, blir dyrere enn først antatt. Men byråd Sirin Stav vil ikke kalle det en kostnadssprekk, ifølge NTB.

Fredag ble det kjent at den andre delen av prosjektet som skal sørge for en forbedret vannforsyning til Oslos innbyggere, det såkalte stamnettprosjektet, nå anslås til å ville koste 9,2 milliarder kroner. Det er 7 milliarder dyrere enn det som var tidligere kjent.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

– Denne delen av prosjektet er ikke noe det er vedtatt et budsjett for, derfor blir det feil å kalle det for en «kostnadssprekk», sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), til NTB.

– Det første estimatet kom helt i begynnelsen av prosjektet for to år siden, og da hadde vi ikke detaljering, og prosjektet var ikke planlagt godt ennå, legger hun til.

Venter på rapport

Stav kan ikke opplyse om årsaken til at prosjektet nå er estimert til en såpass mye høyere pris.

– Vi venter på en rapport som skal kvalitetssikre kostnadene, og den vil si mer om hva som detaljert er grunnen til prisøkingen. Men generelt kan jeg si at prosjektet med ny vannforsyning er det største og mest kompliserte prosjektet i Oslo noensinne, og kostnadene vil med det endre seg. Det har også vært en generell prisøkning for markedet, sier Stav.

Rapporten er forespeilet å komme i månedsskiftet august/september og vil da bli lagt fram for bystyret.

– Det kan være mange forklaringer til at prosjektet nå ser ut til å koste mer. Men vi ser på mulighetene for å få kostnadene ned, legger Stav til.

