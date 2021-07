annonse

annonse

Pakistansk ekspert mener at Islamabad kommer til å angre bittert på å ha aktivt hjulpet Taliban mot USA og amerikanernes allierte i krigen i Afghanistan.

Hussain Haqqani var Pakistans ambassadør i USA fra 2008 til 2011. Han er nå direktør for Sør- og Sentral-Asia-studier ved tenketanken Hudson Institute, og har i denne kapasiteten skrevet et lengre essay om Pakistans forhold til Taliban i tidsskriftet Foreign Affairs.

Haqqani innleder teksten ved å konstatere at Pakistans sikkerhetsetablissement hyller Talibans nylige militære suksesser i Afghanistan. Pakistans sikkerhetstjenester har støttet Taliban i flere tiår, og kan nå se for seg at deres allierte i nabolandet snart er fast forankret i Kabul. Pakistan fikk det derfor slik det ønsket seg, men kommer til å angre til slutt.

annonse

En overtakelse av Taliban i Afghanistan vil gjøre Pakistan mer sårbart for ekstremisme på hjemmeplan og potensielt mer isolert på verdensscenen.

Bitter seier

Haqqani mener at slutten på USAs 20-år lange krig i Afghanistan vil markere et vendepunkt i amerikanernes forhold til Islamabad. Pakistan har lenge skjult sine sanne ambisjoner i Afghanistan for å opprettholde et vennskapelig forhold til Washington, men denne balansegangen – sett på som et dobbeltspill i Washington – vil vise seg å være umulig i tilfelle et islamsk emirat blir gjenetablert i Kabul.

annonse

Talibans seier vil derimot ikke bli som Pakistans militære forventer: Det er lite sannsynlig at islamistene vil ta hensyn til Pakistans interesser i sitt triumføyeblikk, og amerikanerne vil sannsynligvis ikke forsone seg med gruppen på lang sikt. Pakistans marerittscenario vil være å bli fanget mellom et ukontrollerbart Taliban og internasjonale krav om å konfrontere gruppen.

Taliban-seieren vil ha en like katastrofal effekt på Pakistans interne fred og sikkerhet. Islamistisk ekstremisme har allerede delt opp det pakistanske samfunnet etter sekteriske linjer, og fremveksten av et islamsk emirat i nabolandet vil bidra til å stimulere til mer radikalisme på hjemmebane. Forsøk på å tvinge Talibans hånd kan føre til voldsomme tilbakeslag for Islamabad, spesielt kan pakistansk Taliban (TTP) få blod på tann for å angripe mål i Pakistan.

Og hvis kampene mellom Taliban og deres fiender i Afghanistan tiltar, må Pakistan takle en ny flyktningstrøm. En borgerkrig i nabolandet vil ytterligere skade Pakistans økonomisk vanskelige situasjon. Pakistanske kritikere av landets engasjement med Taliban har lenge spådd og fryktet dette scenariet, men Pakistans generaler ser på Taliban som en viktig partner i den geopolitiske kampen mot erkefienden India. Svake sivile ledere i Islamabad har i mellomtiden fulgt en politikk som prioriterer å eliminere reell eller opplevd indisk innflytelse i Afghanistan.

I flere tiår har Pakistan spilt et risikabelt spill ved å støtte eller tolerere Taliban samtidig som å prøve å holde seg i Washingtons gode nåde. Denne strategien virket lenger enn mange kanskje hadde forventet, men den ville aldri være bærekraftig på sikt. Pakistan har klart å sparke boksen nedover veien i lang tid, men snart vil landet komme til enden av reisen.

Artikkelen fortsetter

annonse

Besettelsen av India

Haqqani argumenterer videre med at Pakistans sikkerhetsetablissement lenge har vært besatt av å innføre en vennlig regjering i Kabul. Denne besettelsen er forankret i troen om at India planlegger å bryte opp Pakistan langs etniske linjer, og at Afghanistan vil fungere som en base for antiregjeringsopprør i de pakistanske provinsene Balutsjistan og pashto-dominerte Khyber Pakhtunkhwa. Denne frykten har sine røtter i det faktum at Afghanistan krevde deler av Balutsjistan og Pakistans pashto-regioner da Pakistan ble opprettet i august 1947.

Afghanistan anerkjente Pakistan og etablerte diplomatiske forbindelser noen dager senere, men anerkjente ikke den britisk-konstruerte Durand-linjen som en internasjonal grense før 1976. Afghanistan forble også vennlig med India, noe som førte til at Pakistan lot afghanske islamister organisere seg på sitt territorium allerede før den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan i 1979.

Til tross for omfattende samarbeid mellom Pakistan og USA i Afghanistan under Den kalde krigen, har de to landene alltid hatt avvikende langtidsinteresser i landet. USA sendte våpen og penger til mujahedin gjennom Pakistan som en del av en global strategi for å blø Sovjetunionen, men viste liten interesse for Afghanistans politiske fremtid da sovjetene trakk seg ut. Det pakistanske sikkerhetsapparatet anså derimot de anti-sovjetiske jihadistene som en mulighet til å gjøre Afghanistan til en satellittstat. De favoriserte de mest fundamentalistiske av mujahedin i håp om at en fremtidig regjering under deres kontroll ville avvise indisk innflytelse og bidra til å undertrykke balutsjisk og pashto etnisk nasjonalisme langs deres felles grense.

Disse uløste motsetningene har blitt mer markante i de påfølgende tiårene. Selv etter at Pakistan ble det logistiske knutepunktet for amerikanske styrker i Afghanistan etter 11. september, var tjenestepersoner i Islamabad bekymret for Indias innflytelse i Kabul. Som Afghanistans nabo med en etnisk overlappende befolkning, støttet Pakistans militære Taliban og argumenterte med at gruppen representerte en realitet som landet ikke kunne ignorere. Islamistiske sympatisører, inkludert de som var innenfor det pakistanske politiske etablissementet, fikk også en pervers glede av å forårsake smerte for USA.

General Hamid Gul, tidligere sjef for Pakistans etterretningstjeneste (ISI), forklarte i 2014 offentlig hvordan ISI brukte bistand gitt av USA etter 11. september for å fortsette å finansiere Taliban, og hvordan de hadde dratt nytte av den amerikanske avgjørelsen om å først ignorere de afghanske islamistene til fordel for jakten på al-Qaida.

«Når historien skrives, vil det bli uttalt at ISI beseiret Sovjetunionen i Afghanistan ved hjelp av Amerika. Så vil det komme en annen setning. ISI, med hjelp av Amerika, beseiret Amerika,» sa Gul til et TV-publikum i 2014.

Mer nylig har høytstående pakistanske tjenestemenn også skrytt av USAs fiasko i å eliminere Taliban. De mener at Washingtons diplomatiske engasjement med islamistgruppen korresponderer med en stilltiende aksept av Talibans innflytelse i Afghanistan. Etter undertegnelsen av avtalen mellom USA og Taliban i Doha i februar 2020 – som banet vei for den amerikanske tilbaketrekningen – twitret Khawaja Muhammad Asif, en tidligere pakistansk forsvarsminister og utenriksminister, et fotografi av USAs Utenriksminister Mike Pompeo under et møte med Taliban-leder Mullah Abdul Ghani Baradar. Han la til en kommentar: «Du kan kanskje ha makten på din side, men Gud er med oss. Allah u Akbar!»

Som utenriksminister insisterte Asif på at Pakistans forhold til Taliban kun reflekterte en erkjennelse av islamistgruppens politiske styrke i Afghanistan. Han kritiserte også USA for å gjøre Pakistan til en «piskegutt» med tanke på amerikanernes fiasko i å beseire islamistgruppen. Men han følte ikke noe behov for diplomatisk dobbelttale i dette triumføyeblikket. For pakistanere som Gul og Asif er Talibans forestående seier også en seier for Pakistans sikkerhetstjenester og hemmelige operasjoner.

Denne selvgodheten vil sannsynligvis slå tilbake på Pakistan. Amerikanere har aldri anerkjent pakistanernes oppfatning av India som en alvorlig eksistensiell trussel mot Pakistan, og det var derfor de aldri forstod Pakistans preferanse for pashto-islamister fremfor afghanske nasjonalister. Pakistanske tjenestemenn har gjennom årene valgt å benekte pakistanske handlinger i Afghanistan eller å forklare dem bort. Dette har ført til anklager om dobbeltspill fra amerikanerne, noe som har ledet til ytterligere mistillit i det bilaterale forholdet mellom landene. Forholdet til India og resten av verden har også måtte lide, og Pakistan har blitt veldig avhengig av Kina.

Av sine mer 90 milliarder dollar i ekstern gjeld, skylder Islamabad 27 prosent – eller mer enn 24 milliarder dollar – til Beijing. Pakistan har også blitt tvunget til å stole på kinesisk militærteknologi av lavere kvalitet etter å ha mistet amerikansk militærhjelp.

Artikkelen fortsetter

annonse

Langt fra «normalen»

Haqqani skriver videre at tretti års støtte til jihad også har bidratt til Pakistans interne dysfunksjon. Økonomien har slitt, bortsett fra i år med sjenerøs amerikansk hjelp. Hjemgrodde radikale islamister har manet til sporadisk vold, som terrorangrep på religiøse minoriteter og opptøyer som krevde utvisningen av den franske ambassadøren på grunn av påstått blasfemi i Frankrike mot profeten Mohammed. Det har blitt stilt spørsmålstegn ved kvinners rettigheter i det offentlige rom, som nå er truet. Hovedstrømspressen og sosiale medier blir ofte sensurert for å imøtekomme følsomhetene til radikale islamister. Den pakistanske regjeringen ble også tvunget til å «islamisere» læreplanen på bekostning av klasser i naturvitenskap og kritisk tenkning.

Ironisk nok kommer USAs tilbaketrekning fra Afghanistan samtidig som pakistanske løfter om å snu disse trendene. For fire år siden erklærte Pakistans nåværende hærsjef, general Qamar Javed Bajwa, at han ønsket å forvandle Pakistan til «et normalt land». Siden har han også snakket om behovet for å forbedre forholdet til India og redusere Pakistans Kina-avhengighet.

Denne visjonen om forvandling inkluderte et forsøk på å få på plass en løsning i Afghanistan. Pakistan begynte å sette opp et gjerde langs den lange og porøse grensen med sin nabo i vest, gjorde diplomatiske tilnærminger til Kabul-regjeringen og lovte å hjelpe USA med å oppnå en fredsavtale. Bajwa indikerte en pakistansk vilje om å utvide sine partnerforhold i Afghanistan til å omfatte grupper som ikke er en del av Taliban. ISI arrangerte møter mellom amerikanske forhandlere og noen Taliban-ledere, som førte til Doha-avtalen: En tidsplan for en amerikansk militær tilbaketrekning i retur for vage Taliban-løfter om å starte fredssamtaler med andre afghanere og forhindre at territorium under deres kontroll blir brukt til å rette terrorangrep mot USA.

I stedet for å legge til rette for normale forhold i Pakistan, vil denne avtalen bare forsterke landets utfordringer. Gitt Talibans harde ideologi, var det urealistisk for amerikanske forhandlere å forvente at gruppen ville inngå kompromisser med andre afghanere, spesielt Kabul-regjeringen. Og selv om Pakistan tilrettelagte for denne avtalen i håp om å forbedre sitt forhold til USA, vil Islamabad nå trolig få skylden for at Talibans nekter å slutte med stridighetene og godta en form for maktdeling. Bajwas erklærte ønske om å endre kurs har blitt hindret av Pakistans tidligere politiske valg. Gitt Pakistans dårlige forhold til nesten alle andre grupper i Afghanistan, kan landet ha begrensete andre valg enn å stå ved Taliban i tilfelle fornyet borgerkrig på andre siden av landets nordvestlige grense.

Washington vil heller ikke nå sine mål for terrorbekjempelse i avtalen. En FNs sikkerhetsrådsrapport publisert i juni konkluderte med at Taliban ikke har brutt båndene med al-Qaida, og at høytstående al-Qaida-medlemmer nylig hadde blitt drept «sammen med Taliban-medarbeidere mens de befant seg med dem.» Rapporten identifiserte også Haqqani-nettverket, en gruppe som det amerikanske militæret en gang beskrev som en «sann arm av Pakistans ISI», som den primære koblingen mellom Taliban og al-Qaida. «Båndene mellom de to gruppene forblir tette, basert på ideologisk tilpasning, relasjoner smidd gjennom felles kamp og ekteskap,» heter det i rapporten.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har sagt at al-Qaida kan gjenopprette seg i Afghanistan innen to år etter en amerikansk tilbaketrekning. Ingen av disse fakta har endret president Joe Bidens forpliktelse til å trekke ut amerikanske styrker.

Pakistan forventer en Taliban-seier, selv om landets ledere fortsetter å snakke om behovet for forsoning mellom afghanere. Selv om offentlige uttalelser fra Islamabad vil fortsette å snakke om Pakistans ønske om fred, er det usannsynlig at amerikanerne vil tro Pakistans uttalelser om at de ikke ønsker en militær overtakelse fra Taliban. Forholdet mellom de to landene ser ut til å bli enda mer upålitelig i årene fremover.

Å være forsiktig med det man ønsker seg

Haqqani forklarer videre at for pakistanere som ser verden kun gjennom rivaliteten med India, vil en Taliban-seier gi en viss trøst. Det har ikke gått bra for Pakistan i konkurransen med India på de fleste fronter, men landets proxy-styrker i Afghanistan ser ut til å lykkes – selv om Islamabad ikke kan kontrollere dem fullt ut.

Men det er en pyrrhisk seier. Denne utviklingen føre til at Pakistan vil være stadig lengre fra å bli «et normalt land», og videreføre dysfunksjonen internt og låse seg fast i en utenrikspolitikk definert av fiendtlighet mot India og avhengighet av Kina. Washington og Islamabads lange, gjensidige innvikling i Afghanistan truer med å svekke forholdet mellom USA og Pakistan ytterligere. Det er usannsynlig at USA vil tilgi Pakistan for sine tiårige lange støtte av Taliban.

«I årene fremover vil pakistanere diskutere om hvorvidt det var verdt innsatsen å påvirke Afghanistan gjennom Taliban-proxier da Pakistan etter 11. september kunne ha sikret sine interesser ved å være fullstendig med amerikanerne,» konkluderer Haqqani.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474