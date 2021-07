annonse

I en ny studie blir det hevdet at det øker faren for vaksineresistente varianter av viruset som utløste pandemien, viser en nye studie.

Når 60 prosent av Europas befolkning har fått minst én dose, viser modellene at det er nødvendig å opprettholde de vanlige forsiktighetstiltakene inntil alle er fullvaksinert, ifølge forskerne. Det skriver NTB.

En gruppe forskere fra hele Europa har sett nærmere på hvordan viruset muterer ved å endre variabler som vaksinering og smittehastighet. De ville se på sannsynligheten for at det oppsto virus som var vaksineresistent, i en befolkning på 10 millioner mennesker over en periode på ti år.

Modellene viste som ventet at rask vaksinering reduserte faren for at det oppsto en variant som vaksinen ikke biter på (resistens).

Men modellene viste i tillegg at den største faren for utvikling av resistente varianter er når en stor andel av befolkningen er vaksinert, uten at andelen er så stor at det er nok til å sikre flokkimmunitet.

Forskerne understreker behovet for å opprettholde andre virustiltak inntil alle er vaksinert og slår fast at for mange lettelser før det er oppnådd flokkimmunitet, øker faren forCo vaksineresistente varianter.

