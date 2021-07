annonse

annonse

Hvis en følger med på nyhetene så er det brann, flom, tørke, hete og nedbør. Dette er tegn på at noe skjer.

– Partier som ikke er villige til å ta innover seg den alvorlige klimakrisen, burde ikke åpne munnen før de har åpnet øynene, skriver Dagsavisen, og sier at vi må brette opp ermene:

– Menneskeheten står overfor en eksistensiell krise, trolig den største vi noen gang har måttet prøve å overvinne. Vi må kutte i utslippene og forberede oss på de endringene som allerede er her – samtidig som vi sørger for at de nødvendige samfunnsendringene ikke rammer de som fra før har minst unødvendig hardt.

annonse

Avisen skriver at vi må kreve av våre politiske ledere at de tar situasjonen på det dypeste alvor.

– Det er mye vi må snakke om i årets valgkamp. Partier som ikke er villige til å ta innover seg den alvorlige klimakrisen, burde ikke åpne munnen før de har åpnet øynene, skriver de, og legger til:

– Vi har lenge blitt advart. Klimaforskerne har fortalt oss at været vil bli villere, våtere og varmere. Det høres ut som en ganske presis oppsummering av sommeren 2021. Men kanskje er situasjonen enda mer alvorlig.

annonse

Les også: MDG-Lan: – Flom og skogbranner verden over. Når vil man skjønne alvoret?

Dagsavisen forteller at mange klimaforskerne sier at det som skjer kloden over nå ikke stemmer med deres advarsler og klimamodeller. Det vi opplever er verre enn de har fryktet. Det har gått raskere enn de fleste var forberedt på.

– Kort sagt: Det er alvor nå, skriver det, og legger til at det kommer til å bli tøft, på alle vis.

– Men vi kan ikke annet enn å forsøke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474