annonse

annonse

Jeg ikke har lyst.

Og det kan jeg si uten mer utdyping. Hvis noen maser «Ja, men HVORFOR har du ikke lyst?», og jeg ikke orker diskusjon – er svaret enkelt og greit «fordi jeg ikke har lyst».

Men det er jo selvsagt mange grunner til at jeg ikke har lyst. Grunner som det i Norge, før myndighetene opprettet en totalitær virkelighet, og msm sluttet å stille spørsmål – var helt greit å hevde.

annonse

Og la meg understreke, jeg tror ikke myndighetenes fokus på frykt, og vaksinasjon, handler om Sars-Cov-2. Det handler om noe annet.

Kall meg gjerne konspirasjonsteoretiker. Det er en elendig og latterlig dårlig hersketeknikk. En konspirasjonsteori er uten unntak enten riktig, delvis riktig, eller feil. Og med myndigheter som ikke vil snakke åpent om sine beslutninger, må man regne med at mange ulike teorier oppstår.

Les også: Advarer mot vaksinevegring: – Ta vaksinen du får tilbudt

annonse

Jeg vet ikke hva som ligger bak restriksjonene og all galskapen, for eksempel det forferdelige psykologiske presset barn og unge utsettes for, og sannsynligvis vil bli utsatt for utover høsten.

Men noe er det myndighetene ikke ønsker at vi skal vite, når de vil holde sine samtaler hemmelige i 100 år. Og de fikk lov i 60. Da er Erna 120, Bent 100, og Espen 96 år gammel. Sa du demokrati? Kan man stole på de som bestemmer på våre vegne, men ikke vil fortelle oss hva de tenker? Hva de snakker om? Om ting som får konsekvenser for oss alle? De som går formelle veier for å hindre oss, folket, å få vite det i 100 år? Kan man egentlig stole på slike folk, uten å være bitte litt dum?

1 Vaksinen er ny

Jeg er ingen vaksinemotstander. Men jeg er motstander av å sprøyte noe som ikke har blitt grundig testet i minimum 3-5 år, inn i min kropp. Hvorfor? Fordi flere år med testing, vanligvis mye mer enn 3-5 år, har alltid vært standarden ved utvikling av vaksiner, og gir oss viktig innsikt.

En israelsk studie viser eksempelvis nå at de som er tidlig vaksinert har dobbelt så stor sjanse for å få covid-19 enn de som er senere vaksinert.

Vet vaksineprodusentene hvordan disse nyutviklede vaksinene virker? Pfizer fraskriver seg for eksempel alt ansvar for uventede bivirkninger nå og i framtiden.

Hvordan kan Erna, Espen, Steinar og Bent stå og si at «alt er trygt, det er helt sikre vaksiner»? De lyver oss rett opp i ansiktet.

annonse

Les også: Vaksinesertifikat – en politisk beslutning

Viktigheten av grundig testing burde være en naturlig tanke for folk flest, men det er det tydeligvis ikke. Er det fordi mange ikke tenker selv, de stoler blindt på liksom-autoriteter, eller fordi myndighetenes hjernevask-kampanje, med intensiv støtte av msm – rett og slett har virket over all forventning?

2 Covid-19 er ikke alvorlig nok til å rettferdiggjøre eksperimentell vaksinering

Hvis død og alvorlig lidelse hadde vært omfattende, for eksempel 5 prosent eller 10 prosent av befolkningen, hadde situasjonen selvsagt vært helt annerledes. Men det er den ikke. Covid-19 er ingen alvorlig trussel for de fleste.

Et eksempel med forholdstall: I hele verden, 7,7 milliarder, er nå drøyt 4,2 mill. døde MED covid. Dette har i stor grad vært eldre og syke, med andre lidelser. Men hva har restriksjonene ført til? Minst 10 000 barn(!) dør månedlig, av sult, ifølge FNs matvareprogram, på grunn av corona-restriksjonene.

Er det ingen politikere som stusser over dette forholdet, og hvilke mennesker som faktisk lider? Hvorfor rapporterer ikke NRK om dette? De har jo alltid rapportert om sultkatastrofer i Afrika.

Les også: LO-forbund: Vaksinepass kan få kulturlivet opp på bena



3 Ingen bestemmer hva jeg skal tenke og mene

Et fundament i et godt samfunn er respekt for ulike oppfatninger, tanker og meninger, og ønsket om å lytte, for å forstå mer. Den respekten fjerner myndigheter og msm aktivt ved å banke inn budskapet om vaksinenes betydning, og hvor mye bedre alt skal bli – når vi bare tar vaksinen. Vi skal få vår «frihet» tilbake – hvis vi gjør som de vil.

Politikere som snakker til oss på den måten, og som befinner seg øverst i makthierarkiet – fortjener ingen respekt. Og opposisjonspolitikerne, som ikke kritiserer dette, fortjener enda mindre respekt. Altså fortjener ingen politikere på Stortinget respekt.



4 Hvor langt strekker mitt ansvar for fellesskapet seg?

Jeg blir fortalt at jeg må tenke på fellesskapet og ta vaksinen. Men hvem kan vite hva som egentlig er best for fellesskapet? Er moralen til de som vil vaksineres bedre enn min moral? Er evnen deres til å se inn i framtiden bedre enn min?

Hva skjer med fellesskapet dersom det dukker opp en rekke alvorlige bivirkninger i løpet av de nærmeste årene? Hvem belaster helsevesenet da? I 2014 kalte FHIs Aavitsland Pandemrix-vaksinen en katastrofe, med 548 alvorlige bivirkninger i Norge. Vi har nå passert 2 000 alvorlige bivirkninger med corona-vaksinene, men det snakker ingen om. Ingen på Stortinget, ingen i msm. Ingen. Hvorfor ikke?



5 Hvorfor vil ikke myndighetene snakke om tidlig behandling?

Verdens mest siterte og publiserte hjerte/kar spesialist Peter McCullough har lenge lurt på dette. Og han sier at det er viktig å behandle tidlig. I de fleste tilfeller er det for sent å starte behandling når man må på sykehus. Da er det for sent. Sykdommen har kommet for langt. Videre at det finnes flere gode og rimelige medikamenter som fungerer godt mot covid-19 i de fleste tilfeller, hvis behandling starter tidlig. Her fra en høring i senatet i Texas

Hvorfor har ikke våre myndigheter snakket om dette temaet?

Hva er det Erna vet, som McCullough ikke vet? Og hva er det hele Stortinget vet, som ikke McCullough vet, fristes jeg til å spørre. For ingen i opposisjon så mye som rynker på nesen over manglende behandlingsfokus hos våre myndigheter. TIDLIG behandling. Hvorfor?

annonse

Les også: Er koronasertifikat det samme som vaksinetvang i Norge?

6 Smitte – ikke sykdom

Våre myndigheter liker å skremme med smittetall, men ikke om de smittede er blitt syke, alvorlig syke, eller kanskje ikke syke i det hele tatt. Nei, det hører vi ingenting om. Tenk litt på det. Ingenting. Hvorfor ikke?

7 Psykologiske mekanismer

Det eksisterer nå flere alvorlige psykologiske forhold som får lov til å utvikle seg ukontrollert, med god hjelp fra myndigheter og msm.

Under kulturrevolusjonen i Kina ble angiveri av medmennesker en utbredt hobby blant kinesere med maktbegjær. Mennesker med sterke antisosiale tendenser (også kalt psykopatisme/sosiopatisme) kan, jeg understreker, KAN under visse forhold utvikle og utøve sine lyster fordi myndigheter og msm, uten å vite det selv, legger til rette for et samfunn hvor vi skal passe på at alle går inn i folden. Noens personlighetstrekk trigges lettere av dette enn andres. De liker følelsen av makt. Eksempelet fra Kina, hvor mange millioner mennesker mistet livet, beskrives ufattelig sterkt av en som stod midt oppi det, i boken Wild Swans Nå legger vi til rette for et samfunn med lignende passe-på-hverandre trekk, blant annet med snakk om vaksinepass. Noen elsker denne vokterrollen. For eksempel de som ble tiltrukket av vakthold i konsentrasjonsleirene under krigen.



Gruppepress. Vi har i mange år fortalt våre unge hvor viktig det er å stå i mot gruppepress. For eksempel når de blir tilbudt alkohol, eller andre rusmidler. Den som tør si nei, er sterk, blir det hevdet. Eller…ble det hevdet. Nå er gruppepresset enormt mot våre unge. Fra staten selv. Hvordan dette oppleves kan vi bare forestille oss, og de fleste unge som ikke ønsker vaksinen, går sannsynligvis stille i dørene. Jeg vil ikke ta vaksinen i solidaritet med de unge som velger å si nei.

Tiltakene påvirker barn, unge og voksnes psykiske helse og trivsel, depresjon og tristhet. Det er allerede en svært alvorlig utvikling , og ytterligere press legges på de unge om å vaksinere seg, slik at de ikke smitter bestemor og hun dør – fordi hun ble smittet av dem. Galskapen her er vanskelig å helt ta inn over seg.

8 Er du et utskudd?

Det hender jeg lurer på om folk rett og slett er dumme, og da politikeren Marianne Heart (MDG) offentlig foreslo å vente med videre prosess av vaksinasjon av barn/unge, fordi mulige bivirkninger ennå ikke er godt nok kartlagt – og ble kalt et «utskudd» av flere andre politikere, deriblant Venstres Guri Melby, som sitter på Stortinget – begynte jeg å lure.

Våre myndigheter jobber aktivt mot mobbing, men mobber andre, offentlig. Kan lavere intelligens enn ønskelig for å kunne representere det norske folk – være en forklaring?

Jeg vet det er utidig, og jeg skulle ønske jeg ikke måtte si dette, men jeg ser ingen andre rasjonelle forklaringer enn mangel på intelligens og impulskontroll når man kaller et medmenneske, som tydelig vil andre godt – for «utskudd».

Den mangelfulle evne til saklig refleksjon og respekt for andres holdninger som Melby utviser her, øker min skepsis til vaksinen.

9 Mangelen på tiltak basert på medisinske råd

Selv om flere representanter for FHI ikke har vært like gode i corona-tiden, har de flere ganger anbefalt mindre strenge tiltak enn politikerne har gått for. Nå ønsker FHI også en drøfting av tiltak framover, og hva som egentlig er nødvendig.

Dette er svært positivt, selv om vi tidligere har sett at regjeringen ikke tar hensyn til medisinske råd gitt av FHI, for eksempel angående munnbind og barns bevegelsesfrihet. Regjeringens autoritære politiske styring, i stedet for medisinske, svekker min tiltro til alt de bedriver, inkludert vaksinene.



10 Aggressiv offentlig debatt

Den offentlige ikke-debatten om vaksiner, munnbind o så videre har vært preget av aggresjon, uthenging (eksempel Charter-Svein), mistenkeliggjøring (eksempel alle som ikke vil ta vaksinen er høyreekstreme vaksinemotstandere), mobbing (Melbys utspill om sin politiker-kollega som et utskudd), og latterlige hersketeknikker (eksempel alle spørsmål motstrøms msm er konspirasjonsteorier, og faktisk.no blir umiddelbart satt på saken).

Det er viktig å ikke la seg kue, presse eller på andre måter overbevise om å ta en eksperimentell vaksine mot et virus som ser ut til å være potensielt farlig for mindre enn 1 prosent av befolkningen, og da primært eldre mennesker, med andre lidelser.

Noen må gå foran og vise at vi ikke lar oss presse, eller kue, til å delta på noe vi innerst inne ikke vil. Derfor tar jeg ikke vaksinen. Og jeg respekterer samtidig at noen tar vaksinen. Det er nemlig et fritt valg.

Men jeg har ikke lyst.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474