Houthi-militsen i Jemen – kjent som Ansar Allah – fortsetter å påføre den saudiarabiske koalisjonen store tap.

South Front melder at houthiene hevder at de 28. juli tok over den eneste gjenværende militærbasen til den saudiarabiske koalisjonen i den sørlige delen av den sentrale Mar’ib-provinsen i Jemen.

27. juli rapporterte den libanesiske mediekanalen al-Mayadeen at en «massiv eksplosjon» hadde rystet en militær utpost for Saudi-ledede koalisjonsstyrker i Mar’ib, men ga ingen ytterligere detaljer om omfanget av eksplosjonen, eller skaden som angrepet kan ha forårsaket.

I dagene før denne påståtte hendelsen gjennomførte houthiene nesten daglige drone- og missilangrep mot stillingene til den Saudi-ledede koalisjonen i Mar’ib provinsen. Slike kampanjer er normale og skjer vanligvis flere dager på rad.

Saudi-suksess

På den andre siden av saken, hevdet den saudiarabiske koalisjonen en viss militær suksess mot houthi-militsen 28. juli.

Det saudiarabiske luftforsvaret skal ha tatt ut fire ballistiske raketter og to kamikazedroner i landets sørlige Najran-provins, som ble skutt fra Jemen av houthiene. Koalisjonen opplyste videre at den tok «operasjonelle tiltak» for å ta ut kildene til disse missilene og dronene, uten å gi ytterligere detaljer.

Senere på dagen hevdet Riyadh å ha skutt ned en houthi-kamikazedrone bevæpnet med eksplosiver, samt en rekognoseringsdrone, i den sentrale Jemen-provinsen al-Bayda.

Noen dager tidligere, 24. juli, skjøt den saudiarabiske koalisjonen ned fire kamikazedroner og en ballistisk rakett som angivelig ble avfyrt mot en rekke mål i Saudi-Arabias sørlige region.

Den saudiarabiske koalisjonen hevdet at kamikazedronene og det ballistiske missilet var på vei til å treffe en rekke mål i Sør-Saudi-Arabia, spesielt i den utsatte byen Jizan nær grensen til Jemen.

Den saudiarabiske koalisjonen påstår å nylig ha forsterket sine forsvarsevner mot slike angrep. Houthiene fortsetter likevel med å utføre vellykkede angrep mot forskjellige posisjoner i kongeriket med sine kamikazedroner, missiler, båter utstyrt med eksplosiver og andre våpensystemer.

Kampene fortsetter

På samme tid fortsetter den saudiarabiske-ledede koalisjonen med kraftige luftangrep over store deler av Jemen, med minst 20 luftangrep som fant sted 27. juli, og minst ti 28. juli.

Riyadhs styrker skal i tillegg utføre nesten 200 daglige luftangrep mot houthiene i havnebyen al-Hodaida, i et påstått brudd på våpenhvilen med houthiene i området.

Sammenstøt mellom houthiene og saudiarabiske koalisjonsstyrker finner sted på daglig basis i provinsene Mar’ib, al-Bayda, Nate og andre.

