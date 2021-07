annonse

Sylvi Listhaug driver valgkamp fra en bobil, og uttaler til Bergens Tidende at hun er redd MDG skal få innflytelse.

– Jeg mister nesten nattesøvnen av tanken på at MDG skal få en hånd på rattet. Det er mer enn galt nok i Oslo der jeg bor og merker konsekvensene både på lommeboken og i hverdagen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Bergens Tidende lørdag.

Frp ligger relativt stille på meningsmålingene etter at Listhaug overtok i begynnelsen av mai, ifølge Poll of polls.

Sylvi tror likevel på et løft når det nærmer seg valget.

– Norge trenger et parti som tør å ta opp de vanskelige spørsmålene, som innvandring og integrering, sier hun, og legger til:

– Vi ser at mange bedrifter og gårdsbruk nå gjennomfører et generasjonsskifte i redsel for at sosialistene gjeninnfører dødsskatten etter valget, sier Listhaug.

