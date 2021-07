annonse

Nettavisens faste spaltist, Arild Rønsen, mener det er titusenvis av høyreekstreme lesere i Norge.

Arrogant og slurvete. Redaktør Gunnar Stavrum har sluppet igjennom et innlegg som er pubprat.

Resett, Document og HRS er ifølge Rønsen tre markante «aktører» på ytre høyre. De samler titusenvis av innvandringsfiendtlige og høyreekstreme lesere.

Rønsen angriper først FrP og Sylvi Listhaug. Demoniserer så Resetts, Documents og HRS’ lesere. Fascister, nazister, rasister, jihadister, terrorister og motstandere av demokratiet. Det er det høyreekstremisme er definert som, av Wikipedia, Rønsen påstår at det er titusenvis av høyreekstreme lesere i Norge. Og redaktør Gunnar Stavrum mener det er greit å påstå det via en fast spaltist.

FrP er ansvarlig for ABBs handlinger

Rønsen mener at FrP har et særlig ansvar for å ta avstand fra Anders Behring Breiviks handlinger. Ja, Rønsen bruker ordet handlinger, skriver, kanskje uten å forstå det, at FrP har et særlig ansvar for at Anders Behring Breivik drepte mennesker. Sov Stavrum på jobb da han publiserte innlegget?

Rønsen mener også at det er FrPs ansvar at terroristens, av Rønsen uspesifiserte, tankegods lever videre, siden det ikke var tilfeldig at ABB meldte seg inn i FrPU og ikke AUF eller Rød Ungdom. Skribenten mener at 22. juli i sin helhet handler om politikk og at det er flere konspirasjonsteoretikere i dag enn for ti år siden. De fleste lever i kommentarfeltene.

– AUF ser – i likhet med alle andre som vil se at tankegodset Anders Behring Breivik bringer til torgs lever i beste velgående. Hatet har ikke blitt mindre i kommentarfeltene etter 22. juli (2011). Det motsatte har skjedd, skriver Rønsen.

Kan jeg kjøpe deg en øl Rønsen, og si noe mens du drikker?

Kommentarfeltene har blitt langt færre de siste ti årene. Så da må det som er igjen av kommentarer for det meste være hat? Eller? Hvis matematikken skal gå opp. Er det ikke det du sier Rønsen, er det ikke det du faktisk skriver?

Resett, Document og HRS’ redaktører unngår ifølge deg behendig formuleringer som vil komme i konflikt med rasismeparagrafen. Redaktørene reagerer, ifølge deg, aldri på kommentarer i eget kommentarfelt på noe som åpenbart er sendt av folk som deler ABBs tankegods, det sa du nå, du tidligere Klassekampen-journalist.

Ok. Moderering, skjer ikke det? Og hvilke norske redaktører svarer leserne i sitt kommentarfelt? Man kunne sagt; hvilket kommentarfelt? Det er rundt tre tusen kommentarer på Resett på en vanlig dag. Også Document og HRS har et levende og stort kommentarfelt.

Rønsen mener nå at: (LOL) Helge Lurås er en erfaren journalist. Lurås har jo null journalistutdannelse og knappe fire års erfaring som plutselig redaktør. Men han blir nektet opptak i redaktørforeningen fordi han bryter journalistiske prinsipper. Ja, det er rutinert og kalkulert. Eller Lurås en sleip fascist? Si det rett ut da, Rønsen!

Rønsen: Hva er høyreekstremisme? (kjøper en runde til mens du tenker, Rønsen.)

Hva menes med å dele ABBs tankegods? Kan man bare skrive det, uten å ha lest de 1500 sidene? Du må være mer spesifikk, Rønsen. NRK moret seg med å skrive fra Breiviks kompendium – på nynorsk – i flere aviser, uten at «tankegodset» til terroristen (også NRKs, eller nå eller – siden NRK gjengir tankene?) førte til noen anmeldelse eller dom. Ikke engang i PFU.

Så hvis absolutt alle tanker som står i det 1500 sider kompendiet skal være umulige å si eller skrive videre, vel da foreslår jeg hjemmekontor uten kommunikasjon mellom noen de neste hundre årene for hele Norges befolkning. Da er vi trygge. Ikke hat deg selv, da. Facebook er tilgjengelig.

Er Resett en fascistisk høyreekstrem blogg?

«Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som ansees å befinne seg på ytterkanten av høyresiden på den politiske venstre-høyre-aksen. Ekstremisme defineres som politiske bevegelser eller ideologier utenfor det demokratiske spekteret ved et mål om å avskaffe det konstitusjonelle demokratiet.» Slik skriver Wikipedia. Eksempler nettsiden og Store norske leksikon gir på høyreekstremisme er nazisme, fascisme, antisemittisme og terrorgrupper.

Resett har 40 – 60 000 lesere daglig. Document og HRS har også titusenvis av lesere. Er leserne av disse «aktørene» høyreekstreme? At en gammel marxist-leninist som Arild Rønsen mener det, er i beste fall pubprat. Men at Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, slipper det gjennom, er ikke det smått utrolig?

Vet ikke Stavrum hva høyreekstremisme er?

Går Resetts, Documents og HRS’ lesere i marsj med nynazister? Jeg forsto det som at nynazister er en ussel klynge som bare er såpass stor fordi de mobiliserer fra Sverige hver gang de viser frem de «flotte» uniformene sine for MSM, de som jo er veldig opptatt av mote og sex. Har Resett publisert dette?

Rønsen viser ikke at han forstår hva høyreekstremisme er. Og Gunnar Stavrum kan enten ikke vite det, eller kanskje han bare spiller dum fordi et slik «feilgrep» sannsynlig vil bli sett gjennom fingrene av kollegene (som er eid av de samme konsernene som ikke er tjent med at alternative medier har for mange lesere). Nettavisen var engang ytterst i medielandskapet. Tjente på det. Taper nå lesere til Resett, Document og HRS.

Innvandring i seg selv er bra!

Rønsen bruker (sukk … selvsagt) ordet innvandringsfiendtlig i sin spalte. At det går an å være for innvandring, være for å sette pris på, å hjelpe, og for å bli bestekompiser og kjærester med, og ta vare på innvandrere som er i landet (som vil bidra til fellesskapet), men samtidig være kritisk til en innvandring som ikke hjelper hverken innvandrere eller staten Norge – den tanken virker fremmed for Rønsen. Tanken er vel for moderat, den passer vel ikke med bildet han har av alternative medier som fascistiske og høyreekstreme.

Hvem er Rønsen?

Rønsen har jobbet for Klassekampen, Arbeiderbladet (nå kalt Dagsavisen) og musikktidsskrifter. Han har bakgrunn som medlem i AKP (marxist-leninistene) og var aktiv i Rød Ungdom. Han har ingen utdannelse. Han er vel på en måte dannet av «Livets harde skole»?

Rønsen mener oppriktig at det er flere titusen høyreekstreme i Norge. Altså nazister, kontrajihadister og fascister med flere som vil sette demokratiet til side. Resetts lesere er med andre ord en større trussel enn islamister som sprenger seg selv og tusenvis andre i luften årlig.

Ok. Å dele fra ABBs tankegods, slik NRK gjorde, det er ikke hat. Å lese Resett, det er hat. Ok. Logisk. Tror du at et par-åtte år med studier hadde hjulpet deg, Rønsen?

Rønsen er hjelpeløs!

Jeg tror venstresiden må få bedre skribenter enn Rønsen for å overbevise oss som ennå leser Nettavisen. Og jeg tror ikke Stavrum, som før proklamerte høyt på Nettavisen at han var politisk uavhengig, men hadde stemt Venstre ved to valg, er tjent med å publisere slurvete og splittende – ja hva skal man kalle det? Pubprat?

Du kommer ikke til å svare meg, Rønsen. Hvem er den anonyme feigingen, Mumler – Haha? Det er sant. Men du mistet engang jobben din, også du Rønsen, i Klassekampen, fordi du streiket mot redaksjonen. Skjønner du?

Jeg har ikke råd til det. Ikke nå. Kanskje om noen år. Kan jeg spørre deg – hva er det egentlig du tror på? Og hvorfor skriver du i Klassekampen – med mindre du er kommunist? Kommunisme i dag får 40+ millioner i årlig statsstøtte.

