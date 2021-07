annonse

annonse

Det rapporteres om flere titalls tusen demonstranter i Paris gater der det protesterer mot obligatorisk vaksinepass. Politiet har møtt opp med batonger og bruker tåregass.

Frankrike har vedtatt en omstridt helselov som innfører obligatorisk vaksinepass for å gå på restaurant, bar og kafé.

På sosiale medier er det lagt ut videoer av folkehavet i Paris. Flere titalls tusen mennesker deltar i protesten mot myndighetene.

Kjemper for frihet

Politiet har gått til angrep på mange av demonstrantene og brukt tåregass. Flere har tatt på seg gassmasker, og folk blir båret bort av politiet.

På plakater står det blant annet skrevet: «Nei til vaksinepass» og «Frihet». Det ropes også at den franske presidenten Emanuel Macron må avgå.

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok loven som innfører obligatorisk vaksinepass for å gå på restaurant, bar og kafé natt til mandag

Flere videoer er lagt ut på Twitter av demonstrasjonene som pågår i flere byer i Frankrike.

Vaccine Passports bring an end to protests. People tracked, monitored & then arrested for any breach of any rule. Even rules the people didn’t vote for.

#paris

Clashes are happening for over an hour after the arrival of the protest at #bastille

The protest was against the #greenpass #france #bastille pic.twitter.com/ZK0vRblGUh

— Frontline Reporter (@FrontlineRepor1) July 31, 2021