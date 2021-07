annonse

Norskættede Tatiana Ibrahim, professor i sosiologi ved University of Woke & Cuckoo, California, har fått i oppgave å forske på norske innvandringstilhengere, hvem de er, hvor mange de er, og hvorfor de tenker og handler som de gjør.

Hun er mest kjent for sine banebrytende studier på likhetstrekkene mellom rasister og antirasister, og mellom fascister og antifascister. I tillegg har hun hatt uante muligheter til å studere sjarlataner og falske profeter i deres eget habitat.

På spørsmål om hun senere skal følge opp med en studie av innvandringskritikere, svarer professor Ibrahim at det ut fra et sosiologisk ståsted er lite interessant. Hun forklarer det med at for den som har kjennskap til de enorme økonomiske kostnadene med innvandringen, til kriminalitetsbildet, til utviklingen av parallellsamfunn og til de sosiale kostnadene, så er det en naturlig menneskelig reaksjon å se med bekymring på utviklingen.

Ibrahim understreker at støtten til dagens innvandringspolitikk ikke er et fenomen utelukkende på venstresiden i politikken, men har som en arbeidshypotese delt innvandringstilhengerne inn i 3 grupper.

Idealistisene, som ser på innvandringen som en fortsettelse av en norsk tradisjon med internasjonalt humanitært hjelpearbeid. De jobber i byråkratiet, lever av statens skatteinntekter, og mener Norge har råd til dette uansett kostnad. De fleste bor i områder som er uberørt av innvandringens konsekvenser.

Antirasistene, som med en norsk professors ord vil dekonstruere det hvite flertallet i Norge. De mener all elendighet i verden skyldes den hvite rase, at hvite mennesker er iboende rasister og står i gjeld til resten av verden på grunn av kolonitid og slavehandel. Paradoksalt nok vil de at Norge skal ta imot flest mulig migranter, selv om de mener Norge er rasistisk.

Marxistene, som alltid ville rive ned det bestående samfunn, og et nytt uten hierarkier skulle bygges på ruinene. Da berlinmuren falt ble alle henvisninger til marxisme og sosialisme fjernet, og en ny strategi for omforming av samfunnet ble lagt. For å nå målet, skulle det nå satses på feminisme og antirasisme. Her i USA ser vi hvordan marxistene er i ferd med å lykkes med dette prosjektet, der en svært destruktiv og splittende ideologi med kritisk kjønnsteori og kritisk raseteori har fått utvikle seg på universitetene.

Ibrahim ønsker å finne ut hva innvandringstilhengerne vet om de store kostnadene med innvandringspolitikken.

Politikere, medier og akademiske institusjoner har undertrykt all ubehagelig informasjon om innvandringspolitikkens konsekvenser, og de har lykkes med å definere de som vil ha en annen innvandringspolitikk som rasister eller høyreekstremister, selv om høyreekstremisme fullstendig mangler oppslutning blant nordmenn.

Med alle fakta på bordet, vil de neppe få støtte for dagens ytterliggående innvandringspolitikk. I stedet for åpen debatt, velger de da heller å skremme opposisjonen til taushet ved å stemple og demonisere motstanderne, og omtaler alle meninger de hater for hatprat.

Gitt denne formen for sensur og stemplingen av meningsmotstandere, ønsker Ibrahim også å undersøke hvilken respekt forsvarerne av dagens innvandringspolitikk har for etablerte demokratiske spilleregler.

Hun er overrasket over det store omfanget av sensur i hovedstrømsmediene og på sosiale medieplattformer, over hvor mange journalister som ønsker enda mer av dette, og hvor lite informert publikum er over omfanget.

Med en så omfattende sensur undergraves demokratiet, en saklig debatt blir umulig, og det oppstår et farlig vakuum der ekstremisme på begge sider kan utvikle seg.

Ibrahim hevder at hvis denne utviklingen ikke reverseres, er norske medier og norske politikere den største trusselen mot nordmenns sikkerhet og helse. Det er derfor forskningen på disse temaene er så viktige.

