annonse

annonse

Det er for Demokratene i Trondheim at den omstridte forskeren nå er blitt leder. Det bekrefter Eikrem selv og partileder Geir Ugland Jacobsen til Resett.

Det har stormet rundt førsteamanuensis Øyvind Eikrem siden han lot seg intervjue av Resett om en drapssak i Trondheim i 2018. Det var en afghansk asylsøker som sto bak,

Eikrem pekte videre på at risikoen forbundet med slike unge menns tilpasning til det norske samfunn «er tabubelagt».

annonse

«Det er ikke en urimelig forventning at yngre menn med oppvekst og bakgrunn fra krigssoner vil kunne involveres i groteske voldsepisoder, også etter ankomst til Norge,» sa Eikrem til Resett.

Neste morgen fikk Eikrem en epost fra instituttstyrer Riina Kiik, hvor hun kalte ham inn til møte umiddelbart. I eposten skrev Kiik at «hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.»

I juni i år ble det klart at NTNU går til det uvanlige skritt å avskjedige Eikrem.

annonse

Les også: Snakket med Resett om risikoen ved traumatiserte asylsøkere – nå er Eikrem avskjediget

Nå viser det seg at Eikrem er medlem i Demokratene og har blitt lokallagsleder i Trondheim. Resett har pratet med den profilerte forskeren, som nå blir en av Demokratenes mer kjente ansikt.

– Har du vært medlem i Demokratene lenge eller er du nyinnmeldt?

– Jeg gikk over til Demokratene etter at det ble klart at Geir Ugland Jacobsen og en rekke andre gikk inn i partiet først på året i år. Dette har gitt partiet en ny giv og Demokratene framstår som et parti med en nye bredere appell enn tidligere, svarer Eikrem.

– Ble du tilbud jobben som lokallagsleder i Trondheim og hvem i Demokratene var det i så fall som kontaktet deg?

– Jeg er valgt av medlemmene i Trondheim på helt vanlig demokratisk måte. Det er jo medlemmene selv som bestemmer hvem som skal ha tillitsvervene. Det har i løpet av året kommet til mange nye medlemmer både lokalt og nasjonalt, og dermed har det også kommet til nye personer i ledende funksjoner.

annonse

– Hva er det med Demokratene som gjør at du tar denne oppgaven?

– Det er fordi jeg har tro på at dette vil bære frukter. Det er driftige folk som har kommet til. I tillegg er det nye partiprogrammet som ble ferdigstilt tidligere i år meget godt. Det er mange gode ideer der som vil gjøre Norge til et bedre sted å leve for innbyggerne. Norsk politikk har behov for nye krefter med nye løsninger, ikke bare mer av det samme.

– Hva er de viktigste politiske sakene for deg?

– Norsk selvstyre er helt grunnleggende, slår Eikrem fast.

– Norge må styres til fordel for landets befolkning med et spesielt øye for de langsiktige konsekvensene. Å underordne de nasjonale interesser for den rådende globalistiske ideologien, er jeg sterkt imot. De overnasjonale institusjonene, slik som EU/EØS, undergraver også selve folkets demokratiske evne til å snu den politiske retningen i viktige spørsmål. Det er rett og slett uakseptabelt.

Eikrem legger til at han mener norsk politikk «preges av en misforstått godhetsposering»

– Det handler om å framstå som enda mer godhjertet enn alle andre. Det finnes mange politikere lar den politiske agendaen bli fullstendig lagt av pressen og påvirkningsgrupper. Dermed forsvinner evnen til å ta de nødvendige beslutningene. I tillegg har jeg sterk tiltro til at folk må få gjøre seg opp sin egen mening om ulike spørsmål. Alle former for politisk korrekthet er selvsagt en uting.

– Blir du aktiv i valgkampen?

– Jeg kommer sikkert til å bidra en del sammen med mange andre aktive i Trondheim.

– Det var i sin tid kontroversielt at du uttalte deg til Resett og om innvandringens konsekvenser. Brenner du ikke alle broer til «det gode selskap» nå som du blir profilert i et parti hovedstrømsmediene gjerne omtaler som «ytre høyre»?

– Aller først vil jeg si at i mange spørsmål så er Demokratene et sentrumsparti. De som leser programmet vil finne mange eksempler på det. Jeg er videre glad for at jeg lever i et samfunn hvor enhver person står fritt til å tilslutte seg og stemme på det politiske partiet en selv mener er det beste. Å klistre negative merkelapper på sine meningsmotstandere, er særs lite fruktbart og jeg tror slike karakteristikker ikke akkurat bidrar til et sakligere og mer redelig politisk ordskifte.

– Hvordan går det med prosessen rundt avskjedigelsen fra NTNU? Er det dialog mellom partene?

– Jeg har et ansettelsesforhold ved NTNU og forholder meg til det. Jeg skal på jobb i morgen, og vet ikke – tro det eller ei – noe mer enn det jeg ser i avisene.

annonse

– Kunnskapsrik og klok

– Vi er veldig tilfredse med å ha fått Øyvind Eikrem på laget. Øyvind er kunnskapsrik og klok, og har utvilsomt en god del å tilføre både politisk og på andre måter, sier partileder Geir Ugland Jacobsen i en kommentar til Resett.

– Sammen skal vi i Demokratene blant annet utvikle og raffinere vår allerede svært gode politikk i årene som kommer, og omsette den i praksis så fort mulighetene byr seg, til det beste for Norge og det norske folk.

Partilederen opplyser at Demokratene «runder 4000 medlemmer i disse dager».

– Den daglige tilgangen er stor nå, og det lover godt for oppslutningen ved valget som nærmer seg, avslutter han.

Etter det Resett kjenner til hadde Demokratene kun ca. 300 medlemmer før Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Frp i desember 2020 og meldte overgang.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474