Gode Resett lesere: Først, tusen takk for at dere bryr dere om fedrelandet. Jeg har i kommentarfeltet fått mange gode spørsmål om hva som er Demokratenes politikk og politisk agenda.

Mitt klare svar til dere er følgende: Demokratene er et antiglobalistisk politisk komplett parti som alltid setter det Norske folk og Norge først i alt vi gjør.

Demokratene forholder oss selvsagt realistisk og konstruktivt til alle samfunnsområder, med EN hensikt: Det beste for Norge og oss som bor her. Alt vi gjør politisk skal etter vår klare mening tjene dette formålet. Derfor sier vi med stolthet: Norge først.

Ved stortingsvalget den 13. september har norske velgere kanskje den siste mulighet til å snu en svært uheldig utvikling for Norge, der vårt storting avgir suverenitet til utenlandske interesser, vårt velferdssystem er under kraftig press, vår natur raseres, distriktene avfolkes, vår kultur forvitrer, vår frihet, selvstendighet og sikkerhet undermineres, og våre fellesmidler sløses vekk i et rasende tempo.

Vi håper at alle norske velgere rekker å gjøre seg kjent med hva Demokratene står for, så alle ser viktigheten av å ta grep nå, at det ikke ikke denne gangen nytter å stemme på noen av dagens stortingspartier som i altfor stor grad er opptatt av og ikke sette: Norge først.

Stortingsglobalistene og regjeringen, hører mer på overnasjonale organer som: EU, EØS, FN, enn det Norske folk. Derfor bør Demokratenes politikk og kompetanse representeres på Stortinget for å få: Norge inn på riktig spor.

Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke og lese programmet vårt for dere avgir stortingsstemmen med siste frist den 13. september. Godt valg Norge!

