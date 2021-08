annonse

FNs klimasjef krever mer ambisiøse planer om CO2-kutt.

Klimasjef Patricia Espinosa sa lørdag at bare litt over halvparten av landene har oppdatert sine planer for å begrense utslippene, og at mange av planene ikke er gode nok til å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, skriver NTB.

Blant landene som ikke har innfridd FNs siste og utsatte frist, er verdens to største land, Kina og India. Kina har verdens største utslipp av drivhusgasser.

Espinosa sier at 110 land har lagt fram sine planer, langt flere enn for seks måneder siden, men er skuffet at de bare utgjør 58 prosent av verdens land.

Ifølge FNs klimapanel IPCC, må utslippene kuttes med 45 prosent innen utgangen av tiåret for å nå målet om 2 grader.

– Hetebølgene, tørke og oversvømmelser over hele kloden den siste tiden er et alvorlig varsel om at mye mer må gjøres, og mye raskere, for å endre kurs, sier Klimasjef Patricia Espinosa.

