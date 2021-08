annonse

General Eirik Kristoffersen (51) ble forsvarssjef i mai 2020. Søndag giftet ha seg med oberstløytnant Linn-Therece Johansen på Karljohansvern i Horten.

– Hun sa ja. Gleder meg til fortsettelsen, skriver forsvarssjefen på Facebook.

Det har kommet inn mange gratulasjoner.

Kristoffersen har tidligere vært sjef for Heimevernet, sjef for Forsvarets Spesialkommando og sjef for Fjernoppklaringseskadronen. Han er opprinnelig fra Bjerkvik i Nordland. Han er gift to ganger tidligere og har fire barn.

Hans nye kone er ti år yngre og uten barn, skriver VG.

Kristoffersen har også mottatt krigskorset med sverd som er Norges høyeste utmerkelse.

Resett gratulerer!

