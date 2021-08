annonse

Per Sandberg og hans nye parti Liberalistene mottar en pengegave på til sammen 560.000 kroner fra en investor og tidligere megler John Eystein Willoch som holder til på Bahamas.

Det valgkampens sjuende største pengebidrag fra en privatperson til et parti, skriver Nationen.

– Hvis det betyr noe for noen, så flyttet jeg ut av Norge i 2006. For 15 år siden. Jeg kommer tilbake når været blir bedre og Liberalistene sitter i regjering, skriver John Eystein Willoch i en kommentar til Nationen på epost via Liberalistenes ledelse.

Opptatt av skattesystemet

500.000 går til Liberalistene i Oslo, mens 60.000 går til partiet sentralt. Bidraget går inn i valgkampen til partiets stortingskandidater.

– Willoch har tro på oss. Han har noen betraktninger om skatte- og avgiftssystemet som han er veldig opptatt av, som Liberalistene står alene om, sier Sandberg til Nationen.

I mars ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Sp får mye

Flere «rikinger» har også bidratt til Oslo Sps valgkampkasse. Fredag ble det klart at en av Norges rikeste, Jan Bøhlers fetter Erik Bøhler, gir Oslo Senterparti 200.000 kroner i bidrag for å gjøre Oslo til en tryggere by. Milliardær og investor Christian Ringnes har bidratt med 200.000, og investor Jan Petter Sissener gir 100.000 kroner, melder NTB.

