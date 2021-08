annonse

– Vår borgerlige regjering kaller dette «modernisering av velferdsstaten».

LOs spesialrådgiver Kjetil Staalesen slår i et debattinnlegg i Dagsavisen fast at spørsmål om balansen mellom arbeid og fritid skaper høy temperatur i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– Arbeidsdagens lengde, begynnelse og slutt. Hvilepauser. Helgefri. Ferie. Arbeidsfolk vet at dette er størrelser som griper direkte inn i vår mulighet til å leve våre liv slik vi vil, sammen med de vi vil, skriver Staalesen.

– Det er derfor spørsmål om arbeidstid, penger og fritid er de som skaper høyest temperatur når partene i arbeidslivet forhandler. Gulvet i forhandlingene gis av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som gjør at avvikende arbeidstid både må avtales og kompenseres. Avvikende arbeidstid koster mer, noe som disiplinerer arbeidsgiverne, fortsetter han.

Felles fritid

Dette «gulvet» Staalesen skisserer er i ferd med å bli sprukket, og dette mener han medfører at bedrifter kan starte en nedadgående spiral der de underbyr de som følger tariffen. For at dette skal gå opp må organisasjonsgraden og andelen som har faste ansettelser ned, skriver Staalesen.

– Vår borgerlige regjering kaller dette «modernisering av velferdsstaten». Men hvor moderne er det å la arbeidstiden skli ut? Å fjerne felles fritid? Det arbeidslivet regjeringen Solberg ønsker seg er oppsiktsvekkende nok den samme løsningen som Stalin prøvde ut i det kommunistiske Sovjetunionen i forrige årtusen.

Avskaffet helgen

Staalesen henviser til at Stalin slettet helgen fra kalenderen, og innførte et system der folk hadde like mye fri som før, men alle hadde det på forskjellig tidspunkt.

– Det var hundre prosent fleksibilitet i organiseringen av arbeidsdagen på arbeidsgivers premisser. Hver mann sin egen kalender. Milliarder, ikke mennesker. Det var en enormt effektiv måte å splitte og herske over arbeidsfolk på. Protestene ble store. Familien er en viktig enhet og folk er mer enn et tannhjul i en maskin. Vil du ha fri bare for deg selv? Eller vil du dele fritiden med familie og venner? spør LO-rådgiveren.

– Den oppløsning av familier og arbeidstid og den prioritering av arbeidsgivers behov for fleksibilitet som Stalin måtte gi opp for nitti år siden selges nå inn som «nye ideer og nye løsninger» av vår borgerlige regjering.

