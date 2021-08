annonse

Rand Paul retter voldsom kritikk mot nytt munnbindpåbud fra det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC).

Den konservative senatoren fra Kentucky, som også er en autorisert lege og tidligere har vært smittet av covid-19, kom med kommentarene under en opptreden på Tucker Carlsons show på Fox News fredag.

– Det er ingen vitenskap bak det. Alle studiene som har sett på naturlig immunitet, viser at naturlig immunitet gir minst like god immunitet som den man får fra en vaksine. Folk må innse at vaksiner er basert på det vi lærte om naturlig immunitet over de siste par hundre årene. Hvordan kroppen reagerer på en fremmed partikkel – et virus eller en bakterie – og så simulerer vi det med en vaksine. Så vaksinen simulerer den naturlige immuniteten jeg har fått, men Dr. Fauci underdriver den, sa han.

– 35 millioner amerikanere har offisielt hatt Covid. Men virkelig konservative estimater, selv fra CDC, indikerer at ytterligere sytti-og-noen millioner har hatt det, så egentlig er det over 100 millioner amerikanere som har hatt det. Sannsynligvis har 150-160 millioner blitt vaksinert. Sammen har vi en enorm suksess med immunitet. Faktisk så jeg her om dagen at 90 prosent av menneskene over 65 år nå er blitt vaksinert. Så dette er en ekstraordinær suksess, og likevel sier de: «Å nei, vi må vaksinere det nyfødte barnet ditt på sykehuset før du kan ta det med hjem.» Det gir ingen mening, og vitenskapen støtter det ikke, la han til.

