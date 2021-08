annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug går kraftig ut mot de andre partiene og deres stempling av Frps innvandrings- og integreringspolitikk, i en kronikk i VG.

I kronikken drar Listhaug en linje fra Carl I. Hagens tid som partiformann frem til i dag.

– Frp er partiet som det er legitimt å hate i norsk offentlighet. Helt siden Carl I. Hagen på 70-tallet advarte mot «svenske tilstander» har partiet og mange av våre politikere blitt beskyldt for fremmedfrykt, rasisme, islamofobi og generelt hat, skriver Listhaug.

– Frp var det aller første partiet som mente det var lurt å sette krav til innvandrere på 80- og 90-tallet. Vi sa de burde lære seg norsk og ikke få særytelser kun fordi de var innvandrere. De skulle behandles på lik linje med alle andre, mente vi. Det skapte oppstandelse og anklagene om rasisme satt løst.

«Hitlers syndebukk»

Listhaug henviser også til diskusjonen som oppstod etter at Frp gjorde et godt valg i 1995, med en «tydelig og faktabasert» tilnærming til innvandringsdebatten, som Frp mente var styrt av følelser på den tiden.

– Vi kunne slå i bordet med en selvforfattet rapport som anslo at innvandringen kostet Norge 26 milliarder kroner. SVs Kristin Halvorsen sammenlignet FrPs innvandringsskepsis med jødehatet i Tyskland før krigen. «Den gang søkte Hitler en syndebukk for alt som gikk galt i samfunnet. Han fant jødene. Hagen har funnet innvandrerne», sa SV-dronningen i Studio 21 på Marienlyst, skriver Listhaug.

Da Frp først ønsket å regne på innvandringens kostnader, møtte de også sterk kritikk. Aps daværende byrådsleder i Oslo, Rune Gerhardsen, mente at det var å gå over grensen å beregne menneskers verdi. Også Høyre, med Michael Tetzschner i spissen, var sterkt imot.

Kontrasten til i dag

Kontrasten til dagens situasjon er slående. I dag har flere av de partiene som høylytt kritiserte Frp i stillhet akseptert mye av den politikken de mente var forkastelig for noen år siden, mener Frp-lederen.

– Arbeiderpartiet som mente at å si opp asylinstituttet var «forkastelig», har i ettertid delvis omfavnet løsningen. Jonas Gahr Støre har selv uttrykket de samme tankene, blant ved annet å opprette asylsenter i utlandet, skriver Listhaug.

– Til tross for at historien gang på gang bekrefter at FrP hadde rett, evner ikke våre politiske motstandere å lære ydmykhet. De mest outrerte beskyldningene fortsetter å hagle mot oss enten det er Abid Raja som mener vi driver «brun propaganda», deler av Ap som mener vi har et spesielt ansvar for 22. juli, eller kommentariatet som mener undertegnede er et ondt og spekulativt menneske.

