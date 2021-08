annonse

annonse

Venstre har foreslått at at alle nye fritidsbåter skal være utslippsfrie innen 2030. Useriøs symbolpolitikk, svarer Hoksrud.

– Venstres forslag er livsfarlig. Det er noe helt annet å gå tom for strøm langs en vei hvor man bare stopper og kan parkere trygt enn å gå tom for strøm ute på sjøen. Får man problemer med båten eller går tom for strøm kan man blir slått mot land med de fatale konsekvensene det kan få. V sitt forslag er en fare for sikkerheten – her setter de klimahysteri foran liv og helse. Forslaget er rett og slett livsfarlig og lite gjennomtenkt, sier Hoksrud til Frp.no.

Les også: Hoksrud vil ha 120 kilometer på veien

annonse

Han mener det er umulig å gjennomføre.

– Vi har allerede mangel på ladestasjoner for elbiler, hvordan i all verden skal Venstre finansiere og få mer kapasitet fra strømnettet?, spør han.

– Vi har nådd et punkt i klimadebatten hvor man skal forby absolutt alt som har motor. Istedenfor å la det private næringsliv utvikling av teknologi gå sin gang, så skal man tvinge folk til å gå over til dårlige løsninger. Teknologien er ikke moden for å tvinge produsentene til å være «utslippsfrie» innen 2030.

annonse

Les også: Vil ha «grønt skifte» på sjøen

Bård Hoksrud understreker at Frp er positive til ny teknologi, som elbåter, men dette må folk få bestemme selv, og ikke bli tvunget til gjennom et påbud som Venstre ønsker. Han mener også at det er allment kjent at når det gjelder klimagassutslipp, så vil det fremdeles – selv om man elektrifiserer hele verdens fritidsbåtflåte – ikke bety noen ting i en internasjonal sammenheng:

– Her driver Venstre med en useriøs symbolpolitikk som rammer de med fritidsbåt. Vi politikere skal gjøre hverdagen enklere for folk, ikke vanskeligere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474