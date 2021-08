annonse

annonse

NTB melder at 33-åringen som ble pågrepet for å ha skutt og drept Christian Halvorsen (43) i Askim i fjor sommer er nå tiltalt for forsettlig drap.

Mannen står ved det som han tidligere har forklart. At han var et uhell, og at han ikke mente at våpenet skulle gå av, skriver Dagbladet.

Politiet er ikke enig, og nå er tiltalen mot 33-åringen klar, skriver avisen. Mannen er også tiltalt for vold mot den avdøde på grunn av en tidligere episode, og tolv tilfeller av tyveri og andre lovbrudd.

annonse

Forsvarer Ole Petter Drevland sier mannen ikke erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap.

– Han har erkjent uaktsomt drap knyttet til en funksjonsfeil på våpenet. Vi hadde håpet at det skulle bli tiltalen, men det blir det opp til retten å avgjøre, sier Drevland.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474