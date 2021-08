annonse

annonse

Rønsen nekter for å ha beskyldt «Frp for å være solidarisk med terroristen ABB og hans tankegods».

– Alexander Ramse Olsen er stortingskandidat for Frp i Hedmark, og jeg siterer i ingressen fra hans debattinnlegg i Nettavisen 30. juli. Men han tar altså feil, skriver han i Nettavisen, og siterer hva han skrev i kronikken:

«Fremskrittspartiet har ikke ansvar for terrorhandlingene 22. juli. Ikke på noe vis. Men partiet har et glassklart ansvar for å rydde i det som ganske opplagt er partiets omland. Anders Behring Breiviks tilhengere stemmer ikke på Jonas Gahr Støre. Når de velger stemmeseddel, vil mange av dem velge Sylvi Listhaug.»

annonse

Les også: Nettavisen: Titusenvis av høyreekstreme lesere i Norge

– Jeg må be Ramse Olsen lese dette en gang til, idet jeg unnlater å gjøre noe stort poeng av det som kanskje er en slip of the tongue. Ramse Olsen: «De med ekstreme holdninger, stemmer nok dessverre ikke Frp.» Dessverre?

Rønsen skriver at han har venner som stemmer Frp, og han vil aldri anklage uskyldige velgere for 22/7.

annonse

– Men dette fratar ikke Frp – i særlig grad ledelsen, selvfølgelig – et spesielt ansvar for å være på vakt mot tankegodset som finnes i partiets «bakland»; de som ifølge Ramse Olsen «dessverre» ikke stemmer Frp.

– Det finnes ikke eksempler på venstreekstremistisk terror i Norge. All politisk terror i Norge har vært av høyreekstrem karakter.

Rønsen er kritisk til Frps bruk av «snikislamisering», men har forstått at de ikke er tilhenger av teorien om Eurabia.

– Men hva med rett og slett si det sånn, at vi er imot særfordeler for muslimske skikker? Kunne ikke dét være et viktig og lett synlig skritt i retning av å trekke en klar, rød linje mellom Frp og ABBs tankegods?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474